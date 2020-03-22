Фото ⟩ В салонах такси устанавливают перегородки для защиты от коронавируса

Первые перегородки были установлены уже на выходных и в течение понедельника-вторника они появятся во всех автомобилях, которые оказывают услугу таксоизвоза.

По словам члена правления Tulika Takso Анне Ребане, перегородки будет необходимо установить в примерно 50 такси. «Учитывая падение на рынке таксоизвоза, где объемы снизились примерно на 80%, это достаточное количество автомобилей с перегородками. Пока перегородка не будет установлена, водитель не может принимать новые заказы. Плюс к этому мы провели среди наших водителей большую разъяснительную работу о том, чтобы те таксисты, которые в силу возраста входят в группу риска, в этот период не работали бы», - рассказала Ребане о ситуации на рынке.

Tulika Takso для мотивации входящих в группу риска водителей создало механизм экономической поддержки, который позволяет им оставаться дома и приостанавливает все те обязательства, которые эти работники выполняли бы за рулем.

Ранее не использовавшиеся в эстонских такси пластиковые перегородки имеют специальное отверстие для осуществления расчетов. В остальное время это окошко закрыто. «Большая часть расчетов все равно происходит бесконтактным способом — бесконтактная оплата через банковский терминал была увеличена банками до 50 евро. Так при выставлении счета не возникает соприкосновений ни с банковским терминалом, ни с самим таксистом», - пояснила Ребане.

Во всех автомобилях Tulika Takso есть дезинфекторы и таксисты после каждого пассажира обрабатывают дверные ручки снаружи и внутри, а также при необходимости клавиатуру банковского терминала и всю внутреннюю обшивку дверей. По словам Ребане, нехватки дезинфицирующих препаратов не возникнет, поскольку у предприятия существует его приличный запас. «Для водителей мы провели специальное обучение по использованию дезинфекторов и их применение обязательно. Мы делаем это все вместе с водителями как в интересах сохранения их здоровья, так и клиентов, а также следуем всем рекомендациям Департамента здоровья, предназначенным для транспорта», - добавила она.