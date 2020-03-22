Жители Эстонии перестали пускать почтальонов в подъезды: Eesti Post призывает не бояться почты

Eesti Post просит жильцов проследить, чтобы у почтальонов был доступ к почтовым ящикам.

«Поскольку почта — это единственный канал, который охватывает всё население Эстонии, то в период ЧП государство заинтересовано доносить информацию как раз через почту. В качестве примера важности такого информирования можем привести посвященные теме коронавируса инфолестки, которые в ближайшие дни будут распределены всем домохозяйствам в Эстонии», - сказала руководитель Eesti Post Лийса Ярск. Также важную информацию в связи с коронавирусом хотят распространять среди населения и местные самоуправления.

Почта безопасна

«Коронавирус не распространяется по почте. Не нужно бояться своего почтового ящика или почтальона. В небольших населенных пунктах и деревнях Eesti Post может установить коллективные почтовые ящики, в этом случае владельцы частных домов могут отказаться от персональных почтовых ящиков и забирать свою почту из общего ящика, установленного, например, в поселковом центре», - добавила Ярск.

Ярс отметила, что почтовые курьеры трудятся ежедневно, чтобы жителям Эстонии поступали домой местные газеты, общереспубликанские периодические издания и рекламные проспекты торговых сетей, предлагающие населению информацию о скидках и возможностях сэкономить на покупках.

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