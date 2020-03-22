Победители известны: строительство границы на юго-востоке Эстонии начнется летом

Руководитель бюро интегрированного управления границами Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев сказал ERR, что, скорее всего, строительство начнется летом.

Победитель тендера должен составить проект работ и начать сооружать инфраструктуру на отрезке эстонско-российской границы длиной 23,5 километров - в Вырумаа от точки соединения границ Латвии, России и Эстонии до пограничного пункта Лухамаа. "Это включает в себя столбы с камерами, дороги для патрулей, заграждения, электричество, пути подхода на этом отрезке. То есть должна быть готова вся пограничная инфраструктура до установки техники", - пояснил Беличев.

По нынешним прогнозам, на строительство инфраструктуры уйдет до трех лет. Стоимость первого этапа строительства границы на юго-востоке Эстонии - 20 млн евро.

Всего сухопутная граница с Россией пролегает на расстоянии 135 километров, из которых на болотистую местность приходится 101 км. Сухопутный участок предполагается обеспечить высокотехнологичной техникой, установить электронную охранную систему, здесь будут использоваться беспилотники, любое пересечение границы будет фиксироваться сенсорами.

Будет завершено и строительство забора высотой 2,5 метра на протяжении около 90 километров. На ряде участков естественным помощником пограничников станут реки и болота, где нет практического смысла и необходимости возводить ограждение.

Правительством принято решение выделить на обустройство границы 130,5 млн евро, ранее оно выразило надежду, что финансовую поддержку окажет Европейский союз.