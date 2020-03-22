Вс, 22.03.2020
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В Хорватии произошло мощное землетрясение: столица частично разрушена

Последствия землетрясение в Загребе.

ФОТО: DAMIR SENCAR/AFP

В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.

Эпицентр землетрясения был в семи километрах к северу от Загреба на глубине 10 км. Подземные толчки начались в в 06:23 по местному времени, передает "Интерфакс".

По предварительным данным, жертв нет. Очевидцы сообщают о серьезных повреждениях в Загребе, на некоторых улицах образовались завалы из кирпичей, осыпавшихся с пострадавших зданий. В соцсетях появляются фотографии машин, раздавленных упавшими на них плитами. Повреждения получил Загребский собор: разрушился один из двух его шпилей.

После первого землетрясения отмечались минимум еще две серии подземных толчков, сообщает Associated Press.

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