В Хорватии произошло мощное землетрясение: столица частично разрушена

Эпицентр землетрясения был в семи километрах к северу от Загреба на глубине 10 км. Подземные толчки начались в в 06:23 по местному времени, передает "Интерфакс" .

По предварительным данным, жертв нет. Очевидцы сообщают о серьезных повреждениях в Загребе, на некоторых улицах образовались завалы из кирпичей, осыпавшихся с пострадавших зданий. В соцсетях появляются фотографии машин, раздавленных упавшими на них плитами. Повреждения получил Загребский собор: разрушился один из двух его шпилей.