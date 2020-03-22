В Хорватии произошло мощное землетрясение: столица частично разрушена

В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Эпицентр землетрясения был в семи километрах к северу от Загреба на глубине 10 км. Подземные толчки начались в в 06:23 по местному времени, передает "Интерфакс".
#Croatia Hit by 6.0-Magnitude Earthquake— TrueMe International (@TMTVint) March 22, 2020
According to preliminary reports, the tremor hit north of Zagreb - the country's capital and largest city. At the moment, there is no official information about casualties or major damage, inflicted by the quake.#Earthquake #TMTV pic.twitter.com/Ekmms8amkb
По предварительным данным, жертв нет. Очевидцы сообщают о серьезных повреждениях в Загребе, на некоторых улицах образовались завалы из кирпичей, осыпавшихся с пострадавших зданий. В соцсетях появляются фотографии машин, раздавленных упавшими на них плитами. Повреждения получил Загребский собор: разрушился один из двух его шпилей.
Thoughts going out to all my friends in #Croatia this morning.— Michaela Girvan (@GirvanMichaela) March 22, 2020
Let me know you're safe if you haven't already after three #earthquake. pic.twitter.com/Z64whBFyyU
После первого землетрясения отмечались минимум еще две серии подземных толчков, сообщает Associated Press.