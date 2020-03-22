Во Франции задержали воров на месте реставрации Собора Парижской Богоматери

Издание выяснило, что 17 марта двое воров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перелезли через трехметровое ограждение и проникли в пострадавший в прошлом году от пожара собор. Реставрационные работы там в настоящее время приостановлены в рамках общенациональных мер по карантину, введенных во Франции из-за коронавируса.

Мужчин заметили сотрудники службы безопасности, охраняющие собор. Они вызвали полицию.

Следователи считают, что воры собирались украсть несколько каменных глыб, чтобы потом продать их на черном рынке.