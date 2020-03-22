В Финляндии выявлено более 600 случаев заболевания

В медицинском округе Хельсинки и Уусимаа HUS был в субботу выявлен 71 новый случай заболевания коронавирусом.

Это количество – самое большое в Финляндии за весь период с начала пандемии. До этого самое большое количество заражений за одни сутки было зафиксировано в пятницу: 53 случая.

В общей сложности в медицинском округе HUS зафиксировано 378 заражений вирусом. Как сообщает Ведомство здравоохранения и социальной развития THL, по всей Финляндии выявлено 626 заражений из 10 000 протестированных. 12 человек находится в реанимации, один человек умер.