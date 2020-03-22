Корона дня: четверо выздоровевших, онлайн-тест и призыв салонов красоты

В Эстонии коронавирус диагностирован у 326 человек: больше всего новых зараженных добавилось в Харьюмаа

По состоянию на утро 22 марта в Эстонии коронавирус диагностирован у 326 человек. С 31 января в Эстонии было сделано 3229 тестов. Читать далее...

Департамент здоровья: один человек в критическом состоянии, четверо выздоровели

Сегодня, 22 марта, на пресс-конференции Департамент здоровья дал обзор о ситуации в Эстонии, тестировании и поставках средств индивидуальной защиты. Также на повестке дня была работа инфотелефона 1247. Читать далее...

Жителей Эстонии призывают пройти онлайн-тест на коронавирус

Разработанная специалистами вместе с Департаментом здоровья и Министерством социальных дел короткая анкета поможет оценить риск заражения человека и даст каждому дальнейшие рекомендации к действию. Читать далее...

Салоны красоты — правительству: пожалуйста, закройте нас

Косметики, парикмахеры и прочие представители индустрии красоты ждут от государства закрытия салонов и компенсации ущерба. Читать далее...

Жители Эстонии перестали пускать почтальонов в подъезды: Eesti Post призывает не бояться почты

В связи с распространением коронавируса участились случаи, когда квартирные товарищества хотят запретить курьерами входить в подъезд, чтобы добраться до почтовых ящиков. Были и случаи, когда лестничные площадки маленьких многоквартирных домов и вовсе оказывались закрыты. Читать далее...

Коронавирус в Иране: что рассказывают врачи и что скрывают власти

Иран столкнулся с одной из крупнейших вспышек коронавируса в мире. В пятницу жители страны в семейном кругу отмечали Новруз - персидский Новый год, но настроение было совсем непраздничное. Читать далее...

Аносмия или гипосмия: найден новый необычный признак заражения коронавирусом

Убедительные доказательства этому дает статистика, предоставленная специалистами из Южной Кореи, Китая, Италии и Германии. Читать далее...

Уточнен инкубационный период коронавируса

Исследование позволяет предположить, что примерно у 97,5% пациентов с коронавирусом симптомы проявляются в течение 11,5 дней после заражения. Читать далее...

В салонах такси устанавливают перегородки для защиты от коронавируса

Также в качестве дополнительной меры таксисты будут дезинфицировать те поверхности, с которыми пассажиры неизбежно соприкасаются. Читать далее...

США вышли на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом

Общее количество смертей от коронавируса в США достигло 340. Больше всего летальных исходов в штате Вашингтон (94), 76 человек умерли в Нью-Йорк и 27 - в Калифорнии. Читать далее...

В Италии закрываются все предприятия, кроме жизненно важных