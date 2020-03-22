Корона дня: четверо выздоровевших, онлайн-тест и призыв салонов красоты

Rus.Postimees дает краткий обзор основных связанных с чрезвычайным положением и пандемией коронавируса новостей и событий за 22 марта.
В Эстонии коронавирус диагностирован у 326 человек: больше всего новых зараженных добавилось в Харьюмаа
По состоянию на утро 22 марта в Эстонии коронавирус диагностирован у 326 человек. С 31 января в Эстонии было сделано 3229 тестов. Читать далее...
Департамент здоровья: один человек в критическом состоянии, четверо выздоровели
Сегодня, 22 марта, на пресс-конференции Департамент здоровья дал обзор о ситуации в Эстонии, тестировании и поставках средств индивидуальной защиты. Также на повестке дня была работа инфотелефона 1247. Читать далее...
Жителей Эстонии призывают пройти онлайн-тест на коронавирус
Разработанная специалистами вместе с Департаментом здоровья и Министерством социальных дел короткая анкета поможет оценить риск заражения человека и даст каждому дальнейшие рекомендации к действию. Читать далее...
Салоны красоты — правительству: пожалуйста, закройте нас
Косметики, парикмахеры и прочие представители индустрии красоты ждут от государства закрытия салонов и компенсации ущерба. Читать далее...
Жители Эстонии перестали пускать почтальонов в подъезды: Eesti Post призывает не бояться почты
В связи с распространением коронавируса участились случаи, когда квартирные товарищества хотят запретить курьерами входить в подъезд, чтобы добраться до почтовых ящиков. Были и случаи, когда лестничные площадки маленьких многоквартирных домов и вовсе оказывались закрыты. Читать далее...
Коронавирус в Иране: что рассказывают врачи и что скрывают власти
Иран столкнулся с одной из крупнейших вспышек коронавируса в мире. В пятницу жители страны в семейном кругу отмечали Новруз - персидский Новый год, но настроение было совсем непраздничное. Читать далее...
Аносмия или гипосмия: найден новый необычный признак заражения коронавирусом
Убедительные доказательства этому дает статистика, предоставленная специалистами из Южной Кореи, Китая, Италии и Германии. Читать далее...
Уточнен инкубационный период коронавируса
Исследование позволяет предположить, что примерно у 97,5% пациентов с коронавирусом симптомы проявляются в течение 11,5 дней после заражения. Читать далее...
В салонах такси устанавливают перегородки для защиты от коронавируса
Также в качестве дополнительной меры таксисты будут дезинфицировать те поверхности, с которыми пассажиры неизбежно соприкасаются. Читать далее...
США вышли на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом
Общее количество смертей от коронавируса в США достигло 340. Больше всего летальных исходов в штате Вашингтон (94), 76 человек умерли в Нью-Йорк и 27 - в Калифорнии. Читать далее...
В Италии закрываются все предприятия, кроме жизненно важных
Власти Италии расширяют меры борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Всем компаниям и предприятиям, чья деятельность не является жизненно важной, необходимо приостановить работу. Читать далее...