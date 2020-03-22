Разработанное в Турку лекарство может помочь при лечении COVID-19, но не факт, что его начнут использовать

Финны разработали лекарство от респираторного заболевания, симптомы которого схожи с основными симптомами коронавируса, пишет Yle.
Многие фармацевтические фирмы быстрыми темпами разрабатывают лекарства от коронавируса и сопутствующих заболеваний. Одна из них – Faron Pharmaceuticals, компания из Турку, которая разработала лекарство под названием Traumakine. Оно предназначено для лечения острого респираторного дистресс-синдрома, то есть поражения легких, но симптомы заболевания во многом похожи на симптомы COVID-19. Согласно собственным исследованиям компании, с помощью лекарства смертность людей с данным заболеванием снизилась на 80%.
В первую очередь лекарство планируется распространить на рынке США. Faron Pharmaceuticals получила разрешение от американских властей для продолжения исследований лекарства в ускоренном режиме. Несмотря на это, пройдет еще два или три года то того, как лекарство появится на полках аптек.
Однако, при необходимости финские власти могут в экстренном порядке принять решение об использовании лекарства раньше на рынке Финляндии. В данный момент Центр безопасности и развития фармацевтики Fimea требует дополнительных сведений об эффективности данного лекарства.
Fimea также считает, что многие уже имеющиеся на рынке Финляндии лекарства могут использоваться при лечении коронавируса. Сейчас проводятся сотни исследований по выяснению эффективности существующих препаратов, отмечает начальник отделения Fimea Юкка Саллинен.