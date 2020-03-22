Разработанное в Турку лекарство может помочь при лечении COVID-19, но не факт, что его начнут использовать

Многие фармацевтические фирмы быстрыми темпами разрабатывают лекарства от коронавируса и сопутствующих заболеваний. Одна из них – Faron Pharmaceuticals, компания из Турку, которая разработала лекарство под названием Traumakine. Оно предназначено для лечения острого респираторного дистресс-синдрома, то есть поражения легких, но симптомы заболевания во многом похожи на симптомы COVID-19. Согласно собственным исследованиям компании, с помощью лекарства смертность людей с данным заболеванием снизилась на 80%.

В первую очередь лекарство планируется распространить на рынке США. Faron Pharmaceuticals получила разрешение от американских властей для продолжения исследований лекарства в ускоренном режиме. Несмотря на это, пройдет еще два или три года то того, как лекарство появится на полках аптек.

Однако, при необходимости финские власти могут в экстренном порядке принять решение об использовании лекарства раньше на рынке Финляндии. В данный момент Центр безопасности и развития фармацевтики Fimea требует дополнительных сведений об эффективности данного лекарства.