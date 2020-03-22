Таллиннская больница призывает эстонских врачей и медсестер не уезжать сейчас на заработки за границу

"Дорогие медсестры и врачи, которые ездят в Финляндию! Если вы выбираете, где задержаться на время ограничений, то оставайтесь в Эстонии! Медсестрам у нас, в Региональной больнице, есть возможность предложить место сразу, в ближайшее время понадобятся и руки врачей!" - такое сообщение было опубликовано на странице Северо-Эстонской региональной больницы в Facebook.

Сегодня, 22 марта, во время пресс-конференции Департамент здоровья, гендиректор департамента Мерике Юрило на вопрос журналиста, будут ли звать работающих за границей эстонских медработниках в Эстонию, ответила: "Больницы знают коллег, которые работают за границей и их каналы уже используются. Должны сказать, что если человек работает за границей, он и там является критическим ресурсом, который учитывают".