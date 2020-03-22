Стало известно, сколько Эстония заказала масок и когда они прибудут

Департамент здоровья, Министерство социальных дел и в целом государство работает во имя того, чтобы доставить в Эстонию больше средств защиты, сообщает Департамент здоровья.
Эстония участвует в единой закупке Европейской комиссией средств защиты дыхательных путей, перчаток, защитной одежды и очков. По плану Европейской комиссии общая поставка может сдвинуться на май.
Помимо этого Департамент здоровья заключил два договора. Согласно первому, в начале марта было заказано 50 000 респираторов FFP3. К этому добавится еще 85 000 респираторов того же типа. Полугодовой рамочный договор позволит заказать до 260 000 масок.
К концу марта до Эстонии должны дойти 200 000 трехслойных хирургических масок, но стоит учитывать, что время доставки может затянуться. Также сейчас идут переговоры о доставке респираторов FFP2.
«Мы делаем всё возможное, чтобы они пришли в Эстонию в ближайшие недели. Департамент здоровья получает средства индивидуальной защиты прежде всего через эстонских поставщиков и китайских производителей. Но мы должны учитывать то, что в нынешней ситуации, из-за различных препятствий логистических компаний, срок доставки может затянуться», - отметили в департаменте.
Так стоит ли носить маски здоровым людям?
Департамент здоровья объясняет, что ношение медицинских масок здоровыми людьми без симптомов заболевания в целях профилактики не обосновано. Поскольку с большей долей вероятности проникновению микрочастиц коронавируса SARS-CoV-2 в дыхательные пути маска не помешает.
В целях профилактики защита дыхательных путей необходима, прежде всего, людям, которые непосредственно контактируют в больными или возможно больными. Это работники сфера здравоохранения, сиделки и члены семьи. Многие работники границ, портов и магазинов, находящиеся на передовой, тоже носят маски, поскольку ежедневно имеют дело с огромными количеством людей.