В полиции рассказали о влиянии коронавируса на преступность

Число правонарушений и случаев домашнего насилия в последние недели не увеличилось, однако полиция предупреждает о мошенниках, которые используют в своих целях страх заразиться коронавирусом, передает Rus.ERR.
"В общем числе правонарушений мы особых изменений не заметили, та же ситуация по числу вызовов и в дорожном движении. Не заметили мы роста и случаев домашнего насилия", - сообщил в воскресенье, 22 марта, заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны Прийт Пяркна.
Однако Пяркна отметил, что активизировались мошенники. "Теперь их аргумент воздействия - коронавирус и связанные с ним проверка здоровья, различные дезинфекции, тесты и так далее", - отметил Пяркна.