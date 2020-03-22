Вс, 22.03.2020
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В полиции рассказали о влиянии коронавируса на преступность

Полиция.

ФОТО: Marko Saarm

Число правонарушений и случаев домашнего насилия в последние недели не увеличилось, однако полиция предупреждает о мошенниках, которые используют в своих целях страх заразиться коронавирусом, передает Rus.ERR.

"В общем числе правонарушений мы особых изменений не заметили, та же ситуация по числу вызовов и в дорожном движении. Не заметили мы роста и случаев домашнего насилия", - сообщил в воскресенье, 22 марта, заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны Прийт Пяркна.

Однако Пяркна отметил, что активизировались мошенники. "Теперь их аргумент воздействия - коронавирус и связанные с ним проверка здоровья, различные дезинфекции, тесты и так далее", - отметил Пяркна.

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