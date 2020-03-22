ВОЗ: нужно быть реалистами, вакцина будет не скоро, а изоляции недостаточно для борьбы с коронавирусом
"Для разработки и испытания вакцин требуется много времени. Необходимо подтвердить, что они эффективны и безвредны, а затем и произвести их в таком количестве, чтобы хватило на всех, - сказал в интервью воскресной программе Би-би-си "Шоу Эндрю Марра" гендиректор по вопросам готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан.
Разработка и испытания вакцины от нового коронавируса займут не меньше года, уверен доктор Райан. Он добавил, что необходимо соблюдать осторожность, поскольку потенциально вакцину от нового коронавируса получат миллиарды людей, и она должна быть абсолютно безопасной и никому не навредить.
"Нужно быть реалистами и признать, что нам понадобится по меньшей мере год, но это отнюдь не значит, что до этого времени ничего нельзя будет сделать", - отметил доктор Райан.
Также доктор Райан считает, что изоляция не может быть единственной мерой, благодаря которой удастся победить коронавирус COVID-19. Он сказал, что есть опасность новой волны коронавируса после прекращения режима изоляции, если не будут введены решительные меры в сфере здравоохранения.
"Мы должны сконцентрироваться на поиске больных и изолировать их. А также найти тех, кто контактировал с ними, и изолировать их тоже. Опасность изоляции в том… что если мы не введем решительные меры в сфере здравоохранения, то когда люди выйдут из изоляции, появится опасность нового роста случаев заболевания", — сказал врач.
"We have to take the fight to the virus"— BBC Politics (@BBCPolitics) March 22, 2020
Dr Michael Ryan, Executive Director at the World Health Organisation, on how #Covid_19 can be tackled#Marr https://t.co/xXPXIbsp6B pic.twitter.com/Uq9NcGoNLM