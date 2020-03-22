Пятеро сотрудников эстонской полиции заражены коронавирусом

Заместитель генерального директора департамента полиции и погранохраны Прийт Пяркна сообщил, что коронавирус диагностирован у пяти полицейских, который в настоящий момент изолированы от коллег. Соответствующее отделение полиции проведена дезинфекция, контактировавшие с зараженными проинформированы, пишет Postimees.
«В рядах полиции подтверждены пять случаев инфицирования коронавирусом. Известно, кто именно заразился и известно также, с кем у них были контакты», - сообщил заместитель генерального директора департамента полиции и погранохраны Прийт Пяркна.
Пяркна пояснил, что в департаменте прилагают большие усилия, чтобы. «На данный момент у нас пока еще есть средства защиты, однако мы стоим в этой большой очереди в ожидании, чтобы как можно быстрее получить дополнительные комплекты. С ними и у нас критическое положение», - добавил Пяркна.