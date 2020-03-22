В Германии из-за пандемии запретят собираться больше двух человек

Правительство ФРГ и руководство 16 федеральных земель Германии приняло решение запретить людям собираться больше двух из-за пандемии коронавируса, сообщает в воскресенье агентство Dpa.
Исключения будут сделаны для семей и людей, живущих в одном доме. Как ожидается, этим вечером канцлер ФРГ Ангела Меркель сделает по этому поводу заявление, пишет агентство "Интерфакс".
По данным института Роберта Коха на 22 марта, в Германии 18610 человек, у которых подтвержден коронавирус нового типа, 55 человек скончались.
Ранее Меркель назвала COVID-19 самым серьезным вызовом после Второй мировой войны. Канцлер со ссылкой на данные экспертов заявила, что в условиях отсутствия вакцинации и должного лечения коронавирусом "могут заразиться 60-70% населения" страны.