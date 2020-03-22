В Министерстве культуры рассказали, чем можно заняться на карантине
Министерство культуры Эстонии составило обзор возможностей для проведения досуга в условиях чрезвычайного положения, когда многие люди вынуждены сидеть дома на карантине.
Свободное время представители министерства советуют проводить за просмотром фильмов и цифровых коллекций музеев, чтением книг, онлайн-тренировками и изучением эстонского языка.
Например, можно совершить виртуальные туры по выставкам Тартуского художественного музея, Художественному музею KUMU, Эстонскому музею природы, Эстонскому национальному музею, в архиве DIGAR Eesti можно найти старые газеты и журналы в дигитальном виде, э-библиотека OverDrive предлагает своим клиентам возможность читать электронные книги и на русском языке, можно посмотреть тренировки спортивного клуба MyFitness в среде NETFIT.
Список министерства постоянно дополняется и доступен на домашней странице министерства www.kul.ee и на русском языке.