Вс, 22.03.2020
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  • Более полусотни украинцев вылетели спецрейсом из Таллинна в Киев

Более полусотни украинцев вылетели спецрейсом из Таллинна в Киев
Вечером вылетят еще 189

Таллиннский аэропорт.

ФОТО: Remo Tõnismäe

4 гражданина Украины вылетели в воскресенье в Украину спецрейсом SkyUpAirlines Осло-Таллинн-Киев, сообщила посол Украины в Эстонии Марьяна Беца.

"54 гражданина Украины улетели сегодня в Украину спецрейсом SkyUpAirlines Осло-Таллинн-Киев. Сегодня вечером SkyUpAirlines осуществит еще один прямой чартер Таллинн-Киев с 189 гражданами Украины. Делаем все, чтобы наши граждане оказались дома как можно быстрее в это сложное время", - написала она на своей странице в Твиттер.

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