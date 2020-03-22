Все, что вы хотели знать про защитные маски: Департамент здоровья отвечает на часто задаваемые вопросы

Если обычному человеку не следует носить маску, то как тогда защитить себя от других, которые могут разносить по кругу инфекцию?

Общее правило – находиться дома всем, насколько это возможно. В первую очередь дома должны быть люди с симптомами заболевания. Лучшая защита против распространения инфекционных болезней – это соблюдение правил гигиены, таких как регулярное и тщательное мытье рук. Приходя с улицы, нужно прежде всего помыть руки. После использования мобильного телефона или смартфона в общественных местах, придя домой помойте телефон.

Если вы чихаете или кашляете, то прикрывайте свой рот и нос одноразовыми бумажными платочками. После использования сразу выбросьте их в мусорное ведро и затем помойте руки. Если у вас нет бумажного носового платка, пользуйтесь свои рукавом (локтевой частью), но не голой рукой. Прикрывая рот и нос, вы препятствуете дальнейшему распространению бактерий и вирусов. Если вы чихает в голую руку, то микробы и вирусы могут через вас попасть на других людей или предметы, к которым вы прикоснетесь.

Тем, у кого нет возможности остаться дома, рекомендуется держаться от других людей на расстоянии двух метров. У большинства заразившихся коронавирусом болезнь протекает в легкой форме, и они выздоравливают.

Наиболее уязвимыми к вирусу являются пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, у них чаще болезнь протекает в тяжелых формах.

Почему самодельная маска с большой вероятностью не остановит проникновение вируса в дыхательные пути?

Медицинские маски изготавливаются из нетканых материалов. В случае медицинских масок нужно понимать, что речь идет не о средствах личной защиты, эти товары классифицируются как медицинские приборы. Такие медицинские маски не защитят носителя от вируса.

У обычных тканых тканей очень большие промежутки между волокнами, и это вряд ли обеспечит защиту от вирусов. Самодельные маски или использование предметов одежды могут защитить носителя от распространения его бактерий, но вряд ли они смогут эффективно противостоять попаданию возбудителя вируса в дыхательные пути. Кроме того, ткань, из которого сделана самодельная маска, может становясь влажной, создавать благоприятную среду для размножения бактерий, которые при попадании в дыхательные пути могут осложнить течение болезни.

Маски, которые соответствуют требованиям, имеют различные свойства, которые зависят как от материала, плотности материала и много другого, чтобы гарантировать, что капельная инфекция не распространится на носителя маски. В случае самодельной маски неизвестно, насколько большие частицы может задерживать конкретный материал и количество слоев. Также отсутствуют данные о продолжительности ношения самодельной маски и правильной стирке. Поэтому самодельные маски могут представлять опасность для тех, кто их носит, потому что на маске скапливаются и другие бактерии.

Кроме того, дешевые защитные маски являются одноразовыми, и их можно использовать в течение короткого периода времени, и потом маску нужно выбросить. Имеются также маски многоразового использования (их нужно специально стирать или у них есть сменные фильтры).

Если человек подозревает, что он заразился, и что ему нужно идти в многолюдное место, например, в магазин, должен ли он пользоваться подручными средствами, например, шарфом, для того чтобы прикрыть рот и нос?

На человек с подозрением на заражение вирусом, лежит огромная ответственность перед окружающими его людьми, чтобы их не заразить. Это значит нужно остаться дома не менее чем на 14 дней при появлении первых симптомов заболевания и проконсультироваться с врачом по вопросам лечения.