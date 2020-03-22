Ангела Меркель отправляется на карантин: у делавшего ей прививку врача обнаружен коронавирус

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье , 22 марта, отправилась на карантин, который будет проходить дома. Об этом объявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. По его словам, это решение было принято после того, как выяснилось, что врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, положительно протестирован на коронавирус, передает Deutsche Welle.