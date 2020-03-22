Вс, 22.03.2020
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Юри Ратас: лучше быть чересчур осторожным, чем потом сожалеть

Премьер-министр Юри Ратас.

ФОТО: Sander Ilvest

В воскресенье, 22 марта,телеканал ETV+ показал обращение премьер-министра Юри Ратаса с синхронным переводом на русский язык.

"К сожалению, мы должны быть готовы, что число заразившихся в ближайшие дни еще вырастет. На самом деле носителей вируса значительно больше, у многих людей просто еще не проявились симптомы, а у кто-то, чувствуя небольшое недомогание, даже и не подозревает, что у него коронавирус. В то же время они могут непреднамеренно заразить других", - заявил Юри Ратас в телеобращении.

"Лучше быть чересчур осторожным, чем потом сожалеть", - подчеркнул Ратас.

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