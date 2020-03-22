Юри Ратас: лучше быть чересчур осторожным, чем потом сожалеть

"К сожалению, мы должны быть готовы, что число заразившихся в ближайшие дни еще вырастет. На самом деле носителей вируса значительно больше, у многих людей просто еще не проявились симптомы, а у кто-то, чувствуя небольшое недомогание, даже и не подозревает, что у него коронавирус. В то же время они могут непреднамеренно заразить других", - заявил Юри Ратас в телеобращении.