Юри Ратас: мы должны быть готовы к тому, что ситуация станет еще хуже

Речь премьер-министра:

На начинающейся завтра неделе исполнится месяц с появления сообщения о первом заболевшем коронавирусом эстоноземельце. Сейчас мы взяли пробы у более 3500 человек, а заразивших коронавирусом уже более 300.

К сожалению, мы должны быть готовы, что число заразившихся в ближайшие дни еще вырастет. На самом деле носителей вируса значительно больше, у многих людей просто еще не проявились симптомы, а у кто-то, чувствуя небольшое недомогание, даже и не подозревает, что у него коронавирус. В то же время они могут непреднамеренно заразить других.

Опыт других стран показывает, что вслед за спокойным периодом может вдруг резко возрасти число заболевших и нуждающихся в больничном лечении людей. Мы должны быть готовы к тому, что ситуация значительно ухудшится перед тем, как станет лучше. Только вчера мы услышали печальные новости о первых жертвах COVID-19 в Литве и Финляндии.

Поэтому мы все должны думать о своем поведении и не терять бдительности. Самое важное - защищать пожилых, страдающих хроническими болезнями и других людей со слабым здоровьем. Самое главное - защитить тех, кто входит в группу риска - людей с хроническими заболеваниями и слабым здоровьем. Для них вирус опаснее всего.

Давайте поможем близким и знакомым, которые входят в группу риска, чтобы они могли безопасно оставаться дома до тех пор, пока ситуация не улучшится. В то же время мы должны исключить возможность самим заразить их дома, в домах попечения или больницах.

Сейчас по всей Эстонии мы значительно расширили возможность тестирования на коронавирус. Но по-прежнему важно сосредоточиться на группах риска. В то же время открыта возможность для тестирования всем, кто получит направление от семейного врача.

Давайте следить за здоровьем - как своим, так и других людей. В случае симптомов заболеваний дыхательных путей или других проблемах со здоровьем стоит оставаться дома и звонить своему семейному врачу. При серьезных признаках болезни стоит незамедлительно вызывать скорую помощь.

Сейчас не время для социализации, и в интересах здоровья всех нас важно как можно меньше контактировать с людьми. При вынужденных контактах следует всегда держать дистанцию как минимум один метр. Также важно продолжать соблюдать правила гигиены и принимать во внимания наставления медицинских работников.

Неудобно проводить дни и недели в домашних стенах, но это необходимо для защиты жизни и здоровья как вас лично, так и ваших знакомых. Давайте потерпим. Лучше быть чересчур осторожным, чем потом сожалеть. Только так мы сможем одержать совместную победу над эпидемией.

Кризис, наряду с ограничениями на поездки и мобильность, также оказал серьезное влияние на экономику Эстонии и Европы и затронул многих людей и предприятия. Правительство уже одобрило первый пакет экономических мер на два миллиарда евро, чтобы сохранить рабочие места и доходы работающих и дать предприятиям возможность преодолеть трудности. Поскольку кризис продолжается, мы готовы сделать следующие необходимые шаги.

В нынешней ситуации у нас немного знаний, подтвержденных на практике, и надежных источников. Следовательно, каждому отдельно взятому человеку и государству лучше быть слишком осторожными, чем потом сожалеть. Лучше реагировать, чем быть неосмотрительным. Лучше ограничивать свое поведение слишком сильно, чем слишком мало. Тем самым мы все вместе победим эпидемию.