Эстония с 14 странами ОБСЕ осудила фальсифицированные выборы в Абхазии

Эстония в воскресенье присоединилась к совместному заявлению, в котором 15 стран осуждают фальсифицированные выборы президента на оккупированной территории Грузии в Абхазии — об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.
«Организованные сегодня в Абхазии фальсифицированные выборы противоречат международному праву», - заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, по словам которого Эстония не признает эти выборы, и держит под пристальным вниманием все происходящее на оккупированной территории Грузии.
«Эти события следует рассматривать как одну из частей гибридной деятельности России в отношении Грузии, возрастающих попыток влияния, которые включают в себя заметное ухудшение положения на административной контрольной линии с оккупированными территориями Южной Осетии и Абхазии, кибератаки против Грузии, усиление кампании дезинформации», — отметил Рейнсалу.
«Мы по-прежнему встревожены продолжающейся оккупацией принадлежащих Грузии территорий, - подчеркивается в совместном заявлении 15 стран. — Мы совместно призываем Россию выполнять все взятые на себя перемирием 2008 года обязательства, к числу которых относятся отведение войск на позиции до начала конфликта, а также свободный доступ гуманитарных организаций в эти регионы. Мы также призываем Россию аннулировать свое решение признать оккупированные территории Грузии — Абхазию и Южную Осетию — суверенными государствами».
Подписавшие заявление государства вновь подтвердили свою полную поддержку территориальной целостности Грузии и суверенитета в международно признанных государственных границах.
Под заявлением поставили подписи представители Болгарии, Великобритании, Ирландии, Канады, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Румынии, США, Украины, Финляндии, Чехии и Швеции.
Страны, входящие в ОБСЕ в объединение друзей Грузии, выступают в поддержку переговорного процесса в Женевском формате.