Эстония с 14 странами ОБСЕ осудила фальсифицированные выборы в Абхазии

«Организованные сегодня в Абхазии фальсифицированные выборы противоречат международному праву», - заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, по словам которого Эстония не признает эти выборы, и держит под пристальным вниманием все происходящее на оккупированной территории Грузии.

«Эти события следует рассматривать как одну из частей гибридной деятельности России в отношении Грузии, возрастающих попыток влияния, которые включают в себя заметное ухудшение положения на административной контрольной линии с оккупированными территориями Южной Осетии и Абхазии, кибератаки против Грузии, усиление кампании дезинформации», — отметил Рейнсалу.

«Мы по-прежнему встревожены продолжающейся оккупацией принадлежащих Грузии территорий, - подчеркивается в совместном заявлении 15 стран. — Мы совместно призываем Россию выполнять все взятые на себя перемирием 2008 года обязательства, к числу которых относятся отведение войск на позиции до начала конфликта, а также свободный доступ гуманитарных организаций в эти регионы. Мы также призываем Россию аннулировать свое решение признать оккупированные территории Грузии — Абхазию и Южную Осетию — суверенными государствами».

Подписавшие заявление государства вновь подтвердили свою полную поддержку территориальной целостности Грузии и суверенитета в международно признанных государственных границах.

Под заявлением поставили подписи представители Болгарии, Великобритании, Ирландии, Канады, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Румынии, США, Украины, Финляндии, Чехии и Швеции.