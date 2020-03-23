Уроженка Эстонии из Милана: нам запрещено даже гулять, штраф – 200 евро

«Италия находится на жестком карантине, мы выходим из дома только в случае крайней необходимости», – рассказала в передаче «Своя правда» на канале ETV+ уроженка Эстонии, оперная певица Марина Морозова, ныне проживающая в Милане.
«Нам разрешено выходить только в аптеку, в магазин за продуктами питания либо к врачу. Больше ничего! – уточнила Марина. – Сейчас запрещены даже прогулки около дома. С 15 марта на улицах дежурит полиция и жестко контролирует каждого».
«Выходя на улицу, мы должны иметь при себе специальный бланк, распечатанный с сайта МВД Италии, в котором указаны наши личные данные и причины, по которым нам необходимо выйти из дома. Мне разрешают поехать в более крупный супермаркет в другом районе только в том случае, если в ближайшем магазине нет того вида молока, который требуется для моего маленького ребенка. При этом в супермаркеты пускают только по десять человек, между покупателями должна соблюдаться дистанция не менее метра», – добавила она.
По словам Марины, если кто-то выходит на улицу без такого разрешения от МВД, ему грозит штраф более 200 евро. Фактически любая несанкционированная прогулка может обернуться огромным штрафом.
«А маски в Италии есть?» – поинтересовались ведущие. «Масок нет – с ними большая беда, – ответила Марина. – Их нужно заказывать по интернету, но они доходят до адресата лишь через несколько недель. Маски стоят очень дорого, если их вообще удается найти. Раньше сейчас самая простая маска стоила 30 центов, а сейчас – 3 евро. Если же покупать специальные маски – с фильтрами, то их стоимость доходит до 20 евро».
Марина уточнила, что на улицах не все люди ходят в масках, потому что далеко не каждый желающий может их купить. Некоторые прикрывают лицо платком или шарфом.
«Все мои гастроли отменились, – посетовала певица. – В начале марта я должна была лететь в Санкт-Петербург, но судьба распорядилась иначе. В итоге я едва смогла вернуться из Таллинна в Милан. Спасло то, что у меня была веская причина: визит к врачу. Я очень переживала, что вообще не смогу вернуться к своей маленькой дочери».
«Мы все сейчас в большом напряжении, но стараемся держаться на позитиве, – добавила Марина. – Каждый вечер выходим на балконы в шесть вечера и поем песни, иногда светим фонариками. Народ старается не унывать. Итальянцам в силу их темперамента очень сложно держаться на дистанции, они очень эмоциональны, любят целоваться и обниматься по 10 раз. Сейчас на их долю выпало большое испытание».