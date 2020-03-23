Карл Лауметс: сейчас очень многое в жизни меняется так же, как и в 90-е

— Худрук Русского театра Филипп Лось ставит сейчас «Утопию» в Русском драматическом театре Литвы, а бывший руководитель театра Марат Гацалов в 2018 году поставил «Утопию» на сцене Театра наций в Москве. Чем вы объяснили бы интерес к этой пьесе? В чем ее актуальность?

— Я думаю, сейчас как раз момент, когда очень многое в жизни меняется так же, как менялось в 90-е — подводится итог сегодняшнему восприятию жизни. Столько изменилось, и как будто хочется за что-то ухватиться. Я думаю, это одна причина, а другая в том, что пьеса написана очень современно, остро и автор очень хорошо передал нынешнее время. То, как люди еще воспринимают и ощущают, отражается в героях и в ходе этой истории.

— Михаил Дурненков — яркий представитель новой драмы, появившейся на свет в 90-х и ознаменовавшей собой процесс обновления российского театра. Его брат, драматург Вячеслав Дурненков, так охарактеризовал новодрамовцев: «Сегодня в драматургию пришли люди, которые в юности хотели стать рок-музыкантами». Насколько вам близко такое мироощущение?

— Я не хочу быть рок-музыкантом, мне кажется это жизнью в иллюзии. Для меня важнее другие ценности.

«Люди есть люди, и у нас больше сходств, чем различий»

— Подарила ли вам какие-то открытия и сюрпризы возможность поработать в Русском театре?

— У меня пока не так уж много опыта работы в разных театрах, но могу сказать, что в Русском театре очень открытая атмосфера, очень дружелюбная и теплая. Работа с актерами была определенно другой: они более открыты эмоционально, эстонцы часто многое держат в себе и сразу не будут говорить очень открыто, а русские открыто высказываются, и я думаю, что это очень упрощает работу. Приятный беспорядок. Нет чрезмерной корректности, но всегда все будет сделано. Мне там было уютно. Приятно и удобно.

Репетиция спектакля. ФОТО: архив Русского театра

— Легко ли было найти общий язык с актерами Русского театра?