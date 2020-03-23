Галерея ⟩ Спецрейс доставил из Киева в Таллинн жителей Эстонии, Латвии и Литвы

Поздно вечером в воскресенье в Таллиннском аэропорту приземлился прилетевший из Киева спецрейс, на борту которого были жители Эстонии, Латвии и Литвы, пишет Postimees.
В четверг посол Эстонии на Украине Каймо Кууск получил информацию от посла Украины в Эстонии Марины Бетсальт, что власти Украины совместно с предприятием SkyUp планируют осуществить несколько спецрейсов, - в том числе из Таллинна в Киев - чтобы доставить на родину украинцев. Изначально планировалось, что из Киева в Таллинн самолет полетит пустым.
По словам посла Эстонии на Украине, в ходе общения с представителями компании SkyUp удалось договориться, чтобы на борт взяли и жителей Эстонии, желавших вернуться на родину.
По результатам переговоров диппредставительств возможность улететь данным рейсом также была предложена и жителям Финляндии, Латвии и Литвы, которой некоторые из них воспользовались.