Западная пресса гадает, как властям России удается сдерживать эпидемию: то ли скрывают цифры, то ли повезло, то ли жесткие меры

Немецкий журнал Der Spiegel в статье "Коронавирус жесткий, Путин - жестче" напоминает, что на фоне пандемии коронавируса президент Путин пока не передумал переносить всенародное голосование 22 апреля по изменению Конституции. "В борьбе между самодержцем и вирусом, по-видимому, вирус должен уступить", - считает издание. Особенное внимание уделяется поправке об обнулении президентских сроков.

"Это тот момент, когда политика и пандемия вступают в противоречие", - пишет Der Spiegel и отмечает, что распространение инфекции разрушает доверие россиян к властям, а тезис телепропаганды о бушующей только за границей пандемии больше не кажется убедительным. "Решительные меры властей показывают, что они сами не доверяют низким официальным показателям", - говорится в материале. Автор задается вопросом, могут ли в Кремле "сознательно преуменьшает опасность вируса, чтобы продавить уловку с поправкой к Конституции".

Австрийская Der Standard в статье "Почему Россия может избежать эпидемии коронавируса" отмечает, что Российская Федерация смотрится гораздо выигрышнее на фоне чрезвычайно низкого числа зараженных по сравнению с ситуацией в соседних странах.

"Учиться у Советского Союза - значит учиться победам", - напоминает газета лозунг 30-летней давности немецких коммунистов из Восточной Германии.

По мнению издания, правительству РФ сопутствует удача, так как на первых порах эпидемии на территории России оказались всего два гражданина Китая с подтвержденным коронавирусом. А общая положительная динамика в борьбе с COVID-19 на территории России сохраняется благодаря решительным и эффективным действиям служб безопасности и контроля, которые с умом использовали полученное дополнительное время: с конца января была закрыта вся сухопутная граница с Китаем протяженностью 6000 км, прекращено железнодорожное сообщение, с 1 февраля было ограничено авиасообщение, с 20 февраля китайцам запретили въезд в РФ, потом запрет распространился и на страны Евросоюза, а затем - вообще на всех иностранцев.

А теперь, как пишет австрийская Der Standard, московские власти задействовали новейшую систему распознавания лиц для поиска и отслеживания контактов зараженных коронавирусом граждан.

Журнал Foreign Policy пишет в статье "Российская крепость начинает давать трещины из-за распространения коронавируса", что по мере распространения коронавируса в мире Россия оставалась очагом спокойствия и даже безразличия. Издание также сравнивает официальное количество заразившихся с числом жителей страны и называет этот коэффициент одним из самых низких в мире.

Впрочем крепость начала давать трещины за 48 часов, когда власти закрыли границы, запретили въезд иностранцам, закрыли школы и университеты на карантин и объявили меры по стимулированию экономики, отмечает журнал. Как сказал в интервью Foreign Policy старший научный сотрудник Московского центра Карнеги Александр Габуев, Кремль понял, как быстро может распространяться инфекция, а российская система здравоохранения может просто не справиться с ростом заразившихся.