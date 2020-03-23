UFC подтвердил, что бой Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон состоится 18 апреля

Бой, как и планировалось, состоится 18 апреля на UFC 249. На данный момент неизвестно лишь место проведения поединка.

Изначально бой Нурмагомедов – Фергюсон должен был пройти в Нью-Йорке, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Ожидалось, что он состоится в Лас-Вегасе, но и там власти штата Невада запретили организацию турнира. Это пятая попытка UFC организовать данный поединок.

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что промоушен работает над поиском лучшего места для организации поединка с Тони Фергюсоном.

«У нас сейчас четыре-пять стран в разработке, какие именно, пока не могу сказать.