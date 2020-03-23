Пн, 23.03.2020
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  • UFC подтвердил, что бой Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон состоится 18 апреля

UFC подтвердил, что бой Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон состоится 18 апреля

Habib Nurmagomedov.

ФОТО: John Locher / AP

Промоушен UFC официально подтвердил, что бой между чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном не будет отменен из-за коронавируса, передает Sports.ru.

Бой, как и планировалось, состоится 18 апреля на UFC 249. На данный момент неизвестно лишь место проведения поединка. 

Изначально бой Нурмагомедов – Фергюсон должен был пройти в Нью-Йорке, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Ожидалось, что он состоится в Лас-Вегасе, но и там власти штата Невада запретили организацию турнира. Это пятая попытка UFC организовать данный поединок. 

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что промоушен работает над поиском лучшего места для организации поединка с Тони Фергюсоном.

«У нас сейчас четыре-пять стран в разработке, какие именно, пока не могу сказать.

Мы следим за обстановкой, она каждый день меняется, и что-то сложно сейчас прогнозировать», – заявил Магомедов.

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