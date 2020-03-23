«Барселона» выставит Гризманна на трансфер

Как сообщает Diario Sport, «Барселона» намерена усилить состав к следующему сезону, но хочет потратить как можно меньше из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Каталонский клуб планирует расстаться с хавбеком Филиппе Коутиньо, который сейчас играет за «Баварию» на правах аренды. Кроме того, «Барса» выставит на трансфер нападающего Антуана Гризманна, перешедшего из «Атлетико» летом прошлого года за 120 млн евро.

В «Барсе» считают, что выступления Гризманна не соответствуют сумме, потраченной на его трансфер. Продажа форварда позволит каталонскому клубу частично вернуть инвестированные в него деньги, а также сэкономить на зарплате.

Сообщается, что игроки «Барселоны» никогда не считали трансфер Гризманна необходимым. Каталонский клуб будет готов продать француза за 100 млн евро. Есть еще два возможных варианта: «Барса» может включить его в сделку, связанную с трансфером другого футболиста, или отдать в аренду.