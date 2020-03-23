Собянин запретил московским пенсионерам выходить на улицу. Им выплатят материальную помощь

"Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции, москвичам старше 65 лет и хронически больным людям будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4000 рублей", - сообщил Собянин.

Он пояснил, что из этой суммы 2000 рублей будет выплачено авансом, еще 2000 рублей - после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения.

По словам мэра, многие пожилые следуют рекомендациям без нужды не покидать квартиры, но некоторые не следуют, и это - большой риск.

"Поэтому, на мой взгляд, для вас, для вашего здоровья необходимо принять следующие решения. С 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт), обязаны соблюдать домашний режим", - сказал Собянин.

По его словам, работающим пожилым также рекомендовано оставаться дома.

"Исключение - только для руководителей и сотрудников, чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, организаций, учреждений и органов государственной власти, а также для работников здравоохранения. К ним домашний режим может не применяться. Остальных пожилых или страдающих хроническими заболеваниями сотрудников работодатели обязаны перевести в режим удаленной работы, либо предоставить им оплачиваемый отпуск или отправить на больничный", - написал Собянин.