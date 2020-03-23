…И в руках у нас горит маленький фонарик!

Отдельной строкой следовало бы сказать об интернет-гуру, которые дождались своего звездного часа. Кто за символическую плату, а кто и совершенно бесплатно стал предлагать свои видеоуроки, методологические разработки, ссылки на ресурсы. Готов поверить, что их порыв был абсолютно искренним и бескорыстным, но как учителю успеть освоить все самое передовое, если ему беспрестанно пишут, звонят, рекомендуют, от него требуют, его критикуют и на него жалуются?

И тут на сцене появляются отдельные новаторы образования, которые сладостно потирая руки и подмигивая в камеру, напоминают о том, что они N-цать лет назад все предугадали и выстроили всю работу в возглавляемых ими учебных заведениях сообразно требованиям времени. С видом победителя они демонстрируют свои фишечки и милостиво соглашаются поделиться своим бесценным опытом с безнадежно отставшими от прогресса педагогами.

Подводя итог этому пиру во время чумы, могу с прискорбием поделиться собственными умозаключениями. Все идет к тому, что учебный год мы завершили. Попытки оживить процесс дигитальными новациями не способны кардинально повлиять на сказанное выше. Давайте уже успокоимся и договоримся, что делать с выпускными классами: здесь требуется нестандартное решение, учитывающее всю неординарность нашего положения. Успокаивает то, что в тяжелом положении оказалась не только Эстония.

Любая система доказывает свою эффективность только тогда, когда умеет адекватно отреагировать на критическую ситуацию. Предугадать эту ситуацию еще год назад было невозможно, но можно еще раз оценить риски и исправить все то, что нуждается в неотложной корректировке. Лично мне очевидно: отказавшись от основных стандартов в образовании, предоставив полную свободу школам и учителям, государство лишило себя возможности иметь четкую картину о ситуации в отрасли. Ни в коем случае не призываю вернуть тотальный контроль и загонять школы в строго очерченные рамки. Но пускать процесс на самотек так же безответственно, как диктовать школам, чему и как они должны учить.

Такому государству, как наше, необходима единая образовательная платформа. В том числе и дигитальная. Последняя должна быть многофункциональной, гибкой и учитывающей фактическое двуязычие нашей образовательной системы. Не стоит жалеть ресурсы на то, чтобы сделать эту систему одинаково полезной для носителей эстонского и русского языков. Давайте все-таки не побоимся самим себе признаться, что тотальный переход на эстонский язык обучения в школах на данный момент и в обозримом будущем невозможен. И проблема вообще не в этом.