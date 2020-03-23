…И в руках у нас горит маленький фонарик!

Дигитальная революция, о необратимости которой всё время говорили наиболее продвинутые представители педагогического сообщества, завершилась если не крахом, то совсем не тем, на что первые рассчитывали. Извините за вольную интерпретацию крылатой фразы вождя, полуторастолетний юбилей которого мы отметим через месяц.
Видимо, что-то не так в нашей э-Эстонии, если все наши образовательные ресурсы не только начали давать сбой, но и обнаружили в себе бросающееся в глаза несовершенство. И скажу сразу, что никогда не восхищался многочисленными учебными платформами, поскольку видел в них недостатков ничуть не меньше, чем в классическом общении учителя с учениками на уроке. Но обо всем по порядку.
Завершившаяся неделя для учителей и учеников Эстонии выдалась крайне нервной. Конечно, все мы оказались в непривычной для себя ситуации и искать оптимальный вариант дистанционного обучения каждому пришлось, что называется, на ходу. Лично для меня стало понятно одно: наша образовательная система, результатами которой мы неистово гордились несколько месяцев назад (первое место в Европе по тестам PISA!), пошла в разнос и зависла.
Если вы попросите меня назвать виноватых и предложить рецепт для исправления положения, то не ждите тезисного плана. На данный момент очевидно одно: нет ничего плохого в разнообразии платформ и решений, но при отсутствии четкого концептуального плана и попыток просчитать все риски мы получили результат, близкий к нулевому. Информационные потоки, адресованные ученикам, их родителям и школьным учителям, превратились в лавину, откуда каждый пытается выплыть с минимальными для себя потерями.
Дни дистанционного обучения до недавнего времени проходили практически во всех школах. Каждая придумывала свой формат и в меру сил его реализовывала. Все это было сплошной самодеятельностью – иногда довольно успешной, иногда лишенной очевидной цели. Никто на уровне республики или города не пытался накопленный опыт обобщить и оптимизировать.
На местах, как правило, это были отдельные энтузиасты-учителя, которые создавали свои блоги и страницы, выдумывали в рамках преподаваемого предмета собственные решения. Все это разнообразие, приводившее в состояние восторга и плохо скрываемой зависти со стороны коллег, в час «Х» стало только раздражать и вводить уже в состояние ступора. Одно дело, когда учитель предложил ученику поупражняться в составлении kahoot-викторины, снять короткое видео или вспыхнуть креативом в фоторедакторе, и другое, когда одновременно от нескольких педагогов поступило предложение сесть за компьютер и выполнить задания.
Думаю, что большинству моих коллег икалось всю неделю. Могу представить состояние родителей, которые вдруг увидели, чем было предложено заняться их детям в тягостное время карантина. В крайне непростой ситуации оказались семьи, в которых сразу несколько школьников, ведь значительную часть работы им нужно было делать в режиме онлайн. За скобки можно вынести творческий подход отдельных моих коллег, которые решили не ограничивать свою фантазию – кто из нас задумывался об отдельных мелочах вроде наличия свободного времени у подопечных?
Все идет к тому, что учебный год мы завершили. Попытки оживить процесс дигитальными новациями неспособны кардинально повлиять на сказанное выше. Давайте уже успокоимся и договоримся, что делать с выпускными классами.
Отдельной строкой следовало бы сказать об интернет-гуру, которые дождались своего звездного часа. Кто за символическую плату, а кто и совершенно бесплатно стал предлагать свои видеоуроки, методологические разработки, ссылки на ресурсы. Готов поверить, что их порыв был абсолютно искренним и бескорыстным, но как учителю успеть освоить все самое передовое, если ему беспрестанно пишут, звонят, рекомендуют, от него требуют, его критикуют и на него жалуются?
И тут на сцене появляются отдельные новаторы образования, которые сладостно потирая руки и подмигивая в камеру, напоминают о том, что они N-цать лет назад все предугадали и выстроили всю работу в возглавляемых ими учебных заведениях сообразно требованиям времени. С видом победителя они демонстрируют свои фишечки и милостиво соглашаются поделиться своим бесценным опытом с безнадежно отставшими от прогресса педагогами.
Подводя итог этому пиру во время чумы, могу с прискорбием поделиться собственными умозаключениями. Все идет к тому, что учебный год мы завершили. Попытки оживить процесс дигитальными новациями не способны кардинально повлиять на сказанное выше. Давайте уже успокоимся и договоримся, что делать с выпускными классами: здесь требуется нестандартное решение, учитывающее всю неординарность нашего положения. Успокаивает то, что в тяжелом положении оказалась не только Эстония.
Любая система доказывает свою эффективность только тогда, когда умеет адекватно отреагировать на критическую ситуацию. Предугадать эту ситуацию еще год назад было невозможно, но можно еще раз оценить риски и исправить все то, что нуждается в неотложной корректировке. Лично мне очевидно: отказавшись от основных стандартов в образовании, предоставив полную свободу школам и учителям, государство лишило себя возможности иметь четкую картину о ситуации в отрасли. Ни в коем случае не призываю вернуть тотальный контроль и загонять школы в строго очерченные рамки. Но пускать процесс на самотек так же безответственно, как диктовать школам, чему и как они должны учить.
Такому государству, как наше, необходима единая образовательная платформа. В том числе и дигитальная. Последняя должна быть многофункциональной, гибкой и учитывающей фактическое двуязычие нашей образовательной системы. Не стоит жалеть ресурсы на то, чтобы сделать эту систему одинаково полезной для носителей эстонского и русского языков. Давайте все-таки не побоимся самим себе признаться, что тотальный переход на эстонский язык обучения в школах на данный момент и в обозримом будущем невозможен. И проблема вообще не в этом.
Если кому-то хочется создать что-то свое – на здоровье. Однако любая альтернативная образовательная платформа хороша ровно до того момента, когда ее можно интегрировать в основную платформу. Система школьного образования требует упорядочения, основанного не только на научных IT-достижениях, но и на здравом смысле. Этот вопрос надо обсуждать коллегиально, максимально учитывать интересы всех сторон и целевых групп, быть готовым к компромиссу. Для этого потребуется и политическая воля. Здесь одного свечения фонариком из окна может оказаться мало.