Таллинн запустил услугу по доставке продуктов на дом для пожилых и родителей-одиночек

Из-за перегруженности торговых сетей заказами в Таллинне с 23 марта запущена услуга курьерской доставки продуктов на дом для пожилых людей и родителей-одиночек, пишет Rus.ERR.
Столичная мэрия предлагает данную услугу в сотрудничестве с универмагом Stockmann.
Информацию о возможностях заказа продуктов на дом можно получить в отделах социального обеспечения районных администраций, а воспользоваться услугой смогут как пожилые люди, так и родители-одиночки. Для этого необходимо, чтобы соответствующий человек был включен в список, составляемый отделом соцобеспечения.
Доставка продуктов в пределах Таллиннах осуществляется бесплатно.
Необходимость предложения такой услуги возникла в связи с тем, что в торговых сетях в последнее время стало очень сложно заказать продукты на дом из-за перегруженности заказами.