Таллинн запустил услугу по доставке продуктов на дом для пожилых и родителей-одиночек

Информацию о возможностях заказа продуктов на дом можно получить в отделах социального обеспечения районных администраций, а воспользоваться услугой смогут как пожилые люди, так и родители-одиночки. Для этого необходимо, чтобы соответствующий человек был включен в список, составляемый отделом соцобеспечения.