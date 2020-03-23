Пн, 23.03.2020
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Таллинн запустил услугу по доставке продуктов на дом для пожилых и родителей-одиночек

Пожилая женщина.

ФОТО: Антс Лийгус/Pärnu Postimees

Из-за перегруженности торговых сетей заказами в Таллинне с 23 марта запущена услуга курьерской доставки продуктов на дом для пожилых людей и родителей-одиночек, пишет Rus.ERR.

Столичная мэрия предлагает данную услугу в сотрудничестве с универмагом Stockmann.

Информацию о возможностях заказа продуктов на дом можно получить в отделах социального обеспечения районных администраций, а воспользоваться услугой смогут как пожилые люди, так и родители-одиночки. Для этого необходимо, чтобы соответствующий человек был включен в список, составляемый отделом соцобеспечения.

Доставка продуктов в пределах Таллиннах осуществляется бесплатно.

Необходимость предложения такой услуги возникла в связи с тем, что в торговых сетях в последнее время стало очень сложно заказать продукты на дом из-за перегруженности заказами.

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