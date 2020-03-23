Фото ⟩ Госгимназия Кохтла-Ярве подверглась нападению вандалов

Агур также распространил в соцсетях фотографии, на которых видны предполагаемые нарушители, попросив обращаться в полицию с информацией об их личностях.

"В 2020 году ценности молодежи должны быть на порядок выше, продвинувшись от битья окон и пошлого гомона на следующий, более прогрессивный уровень. Увы, этого не произошло, и это очень огорчает", - написал директор учебного заведения.