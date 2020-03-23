Гендерная разница в зарплатах в условиях кризиса может уменьшиться, но в этом нет ничего хорошего

В обычных условиях понедельник, 23 марта, был бы днем борьбы за уменьшение гендерной разницы в зарплатах. В этот день, по данным Евростата, среднестатистическая женщина в Эстонии получит такую же зарплату, которую получил среднестатистический мужчина к концу прошлого года. Гендерная разница в зарплатах в Эстонии самая большая по Европе и в числе самых больших в мире.

В кризисном положении уязвимые социальные группы страдают обычно больше всего. Например, женщина с ребенком или человек с физическим или психическим недостатком может не иметь такой же гибкости в поиске новой работы, как бездетный мужчина с крепким здоровьем.

«Важно постоянно наблюдать за показателями разницы в зарплатах, но во время кризиса нужно больше следить за общими доходами и тем, как справляется экономика. Гендерная осведомленность, то есть учет специфичных нужд женщин и мужчин, является одним из вспомогательных средств для точного направления кризисных мер и наиболее быстрого выхода из экономического кризиса», - говорит уполномоченный по равным возможностям Лийза Пакоста.

Возможно ошибочно трактовать уменьшение разницы в зарплатах в условиях кризиса как положительное развитие. Если женщины с более низкой зарплатой потеряют работу или будут работать неполное рабочее время, в таком случае улучшится измеряемый Евростатом показатель разницы в зарплатах, а не экономическое благосостояние семей. Это произойдет по причине того, что те, кто не получают зарплату или работают неполное рабочее время, не идут в учет статистики. Например, показатель гендерной разницы в зарплатах в Йыгевамаа улучшился, когда в 2005 году в Муствеэ закрыли швейную фабрику «Марат», и работы лишились 123 швеи, которые часто были единственными кормильцами в семье.

«Опыт прошлого кризиса показал: на какие группы людей (по признаку пола, возраста, национальности и т.д.) наиболее болезненно повлияет кризис, зависит от того, какие отрасли экономики пострадают больше всего. Тогда особенно быстро выросла безработица среди мужчин, потому что как в строительном секторе, так и в обрабатывающей промышленности произошел резкий упадок. В условиях нынешнего кризиса с большой вероятностью сильно пострадают сферы услуг, культуры и туризма, что может затронуть в среднем больше женщин», - говорит Яан Массо, старший научный сотрудник в области прикладной эконометрики Тартуского университета, руководитель исследовательской группы InWeGe.

Вероятнее всего, возросло время, затрачиваемое женщинами на неоплачиваемую работу на дому, что и до кризиса было почти в два раза больше у женщин, чем у мужчин. Исследования экономических влияний вируса Эболы и SARS показали, что женщины затрачивают больше времени на восстановление после кризиса, чем мужчины, по причине нагромождения неоплачиваемых работ. «Из-за нынешнего дистанционного обучения в школах и частичного закрытия детских садов в Эстонии, в первую очередь нагрузка возросла на матерей, которым, при сохранении места работы, стало еще сложнее совмещать семейную жизнь и работу», - отметила Пакоста.

Научный проект InWeGe изучает гендерные различия в доходах и благосостоянии в течение цикла жизни человека. Ученые проекта анализируют гендерные различия в разных доходах и пенсионных активах, сосредотачиваясь на преобладающих в Эстонии трендах, а также используя сравнительные данные из других стран Европы. Под наблюдением в первую очередь зарплаты, имущество и пенсии женщин.