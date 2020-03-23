СМИ: в Иране более 200 человек скончались от алкогольного отравления

Так, как сообщают в Медицинском университете города Тебриза провинции Восточный Азербайджан, в этом районе алкогольное отравление получили 230 человек, 20 из них скончались.

Власти провинции Альборз сообщили о 20 умерших. Еще 63 летальных исхода подтвердили в провинции Хузестан и 66 в провинции Фарс.

Как сообщил прокурор города Кередж в Альборзе, к такому итогу привела распространенная в соцсетях информация о том, что алкоголь является действенным лекарственным средством от Covid-19.