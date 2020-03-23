Пн, 23.03.2020
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Австралия не сможет собрать свою команду на ОИ-2020

The Olympic Rings are pictured in front of the headquarters of the International Olympic Committee (IOC) in Lausanne on March 21, 2020, as doubts increase over whether Tokyo can safely host the summer Games amid the spread of the COVID-19. - The global sporting calendar has been swept away by the coronavirus pandemic but the International Olympic Committee has insisted the Tokyo Games will go ahead in four months despite growing calls for a postponement. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

ФОТО: FABRICE COFFRINI/AFP

Олимпийский комитет Австралии решил, что не сумеет собрать свою команду к июльской Олимпиаде-2020, и готовится к проведению Игр через год, передает Р-Спорт.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах сказал, что решение по переносу Олимпиады-2020 из-за коронавируса примут в течение четырех недель. Канада заявила, что не будет направлять своих спортсменов на Игры-2020.

"Олимпийский комитет Австралии провел телеконференцию исполнительного комитета сегодня утром и единогласно решил, что австралийская команда не может быть собрана в изменяющихся условия, как в стране, так и за границей", - говорится в опубликованном на сайте комитета заявлении.

По его данным, австралийские спортсмены тренируются по всему миру и, учитывая введенные из-за коронавируса ограничения, в том числе на полеты, собрать их невозможно.

Олимпийский комитет заявил, что австралийские спортсмены должны готовиться к проведению Игр летом 2021 года.

На Олимпиаде-2016 Австралия пришла восьмой в общекомандном зачете, собрав 29 медалей. Всего от нее участвовал 421 спортсмен.

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