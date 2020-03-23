Ясность с проведением Олимпиады в Токио наступит через месяц

«Дорогие спортсмены, в этом беспрецедентном кризисе мы все едины. Как и вы, мы очень обеспокоены тем, что делает с человеческими жизнями пандемия COVID-19.

Жизни людей превыше всего, включая проведение Игр. Главный принцип МОК – забота о здоровье всех вовлеченных лиц и содействие сдерживанию распространения вируса. Я хотел бы заверить вас, что мы будем придерживаться этого во всех решениях, касающихся Олимпийских игр-2020.

Мы все работаем для того, чтобы надежда стольких спортсменов, национальных олимпийских комитетов и международных федераций со всех пяти континентов исполнилась: чтобы Олимпийский огонь стал светом в конце этого темного туннеля, который мы проходим все вместе, не зная, насколько длинным он будет.

Мы начали подробные обсуждения со всеми заинтересованными сторонами, чтобы оценить ситуацию со здравоохранением во всем мире и ее влияние на Олимпийские игры, включая их возможную отсрочку.

Мы напряженно работаем и уверены, что завершим обсуждения в течение ближайших четырех недель», – заявил Бах.