Один евро. 20 минут. Эстонские ученые создают новый анализ для выявления вируса

Мы пытаемся разработать оба метода анализа, которые были бы точнее, быстрее и по разумной цене.

- Инициатива в сфере разработки инновационных лекарственных средств Европейского союза (Innovative Medicines Initiative, https://www.imi.europa.eu/) IMI2 начала прием ходатайств по диагностике и производству лекарств от SARS-CoV-2, планируете ли вы принять участие?

- Да, вместе с зарубежными партнерами мы подадим грандовые ходатайства на развитие как диагностических, так и терапевтических методов. Но подача ходатайства на гранд – это как рыбалка, не обязательно должно повезти, мы не знаем, что предложат конкуренты и чье предложение выберут. Крайний срок подачи заявки – 31 марта.

- Мир ждет более быстрых и точных возможностей анализа, известен ли план создания диагностических анализов?

- Проекты запланированы на три года с промежуточными целями. Наш опыт работы с диагностическими антителами, при помощи которых можно выявлять, например, инфаркт или сепсис, позволяет предположить, что к лету у нас в лаборатории будут готовы произведенные очищенные белки вируса, то есть антигены, которые можно использовать в диагностических анализах и дальнейшей работе по развитию. К лету надеемся получить и кровь некоторых поправившихся после заражения вирусом пациентов, из которой можно выделить мононуклеарные клетки и обнаружить произведенные организмом антитела, которые пригодятся как в диагностике, так и в лечении. Также мы развиваем противовирусные иммунные молекулы у кур и кроликов. К осени первые антитела должны быть произведены и охарактеризованы.

- Сколько развиваемый вами быстрый анализ на выявление корнавируса в будущем мог бы стоить?

- Я предполагаю, что стоимость будет около одного евро. Используемый сейчас в Эстонии метод обходится примерно в 100 евро – комплект анализа стоит 80-85 евро, к которым добавляются расходы на средства индивидуально защиты и логистику.

- Как быстро можно будет получить результат с вашими анализами?

- В идеале было бы получать ответ за 20 минут, сейчас на весь процесс с момента взятия пробы до получения ответа, в зависимости от логистики, уходит до суток. Мы сотрудничаем с партнерами, прибор которых позволяет, из-за современных технологий, получать результаты точнее и быстрее. Ключевыми компонентами в этой работе являются белки вируса и чувствительные, быстро работающие антитела.

- Кроме участия в конкурсе грандов, вы участвуете в проектах, связанных с возможностями лечения.

- В проекте, связанном с возможностями лечения, у нас три направления. Во-первых, антитела, которые занимаются нейтрализацией вируса, во-вторых, внутриклеточные лекарства, и, в-третьих, клеточная терапия.