Пн, 23.03.2020
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При пожаре в жилом доме погиб мужчина

Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

В ночь на понедельник в жилом доме на Сааремаа произошел пожар, унесший человеческую жизнь.

Через десять минут после полуночи проезжавший мимо человек сообщил о пожаре в деревне Каарма-Йыэ в уезде Сааремаа. К моменту прибытия спасателей часть рядного дома горела открытым пламенем. Пламя было настолько сильным, что спасатели не смогли войти внутрь и пожар тушили снаружи, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Ляэнеского спасательного центра.

В ходе тушения в доме было обнаружено тело мужчины. Тушение было завершено в 4.09. Причины пожара и личность погибшего устанавливаются. 

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