При пожаре в жилом доме погиб мужчина

Через десять минут после полуночи проезжавший мимо человек сообщил о пожаре в деревне Каарма-Йыэ в уезде Сааремаа. К моменту прибытия спасателей часть рядного дома горела открытым пламенем. Пламя было настолько сильным, что спасатели не смогли войти внутрь и пожар тушили снаружи, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Ляэнеского спасательного центра.