Стоматологи Эстонии требуют немедленно приостановить плановое зубное лечение

То, что заканчиваются запасы средств личной защиты, а обычные методы защиты от распространения инфекций не подходят при распространении Covid-19, создает очень большой риск для врачей и пациентов.

Президент Союза зубных врачей Пирет Вяли говорит, что критично важно вовремя реагировать так же, как многие другие страны ЕС, к примеру, Литва, Словения, Нидерланды, Бельгия, Кипр, Дания, Франция, Португалия, Швейцария и Северная Ирландия, где плановое зубное лечение уже приостановлено. Другие государства также рассматривают такую возможность, поэтому список только увеличится.

«В кабинете зубного врача во время процедур постоянно возникает аэрозольная пыль, которая покрывает все предметы в радиусе пяти метров. В такой среде невозможно обеспечить защиту от распространения вируса при помощи обычных средств защиты, а клиники зубной медицины становятся по-настоящему очагами инфекций. Ситуация, в котором люди продолжают посещать зубных врачей представляет опасность для жизней людей и в целом медицинского сектора, поскольку дополнительные больные начнут оказывать дополнительную нагрузку на систему здравоохранения», - сказала Вяли.

Предложение приостановить плановое лечение поддерживает и профессор медицинской микроэкологии Реэт Мяндар, по словам которой безопасное лечение зубов в данной эпидемиологической ситуации предполагает наличие самых безопасных средств защиты (респираторы, защитный очки, защитная одежда), но сейчас в этих средствах нуждается вся система здравоохранения. Также методы защиты, используемые сейчас, бессильны перед распространением коронавируса по воздуху, поскольку, прежде всего, предназначены для защиты от заболеваний, передающих через кровь и другие жидкости (гепатит Б, ВИЧ).

По предложению Союза зубных врачей, следует предоставлять только первую и неотложную помощь для лечения зубов, при этом использовать самое безопасное снаряжение. «Мы достигли договоренностей со всеми зубными клиниками во всех уездах Эстонии, чтобы они предоставляли первую и неотложную помочь, но у клиник есть нехватка средств защиты, поскольку некоторые зубные клиники откликнулись на призыв о помощи и перенаправили свои запасы средств защиты в медицинские госучреждения», - объясняет Вяли.

Союз зубных врачей предлагает приостановить плановые визиты минимум на две недели.

Ознакомиться со списком клиник, которые предлагают первую стоматологическую помощь можно на сайте Больничной кассы.