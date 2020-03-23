«Не ходите по магазинам до 11 часов»: Союз торговцев Эстонии призывает позаботиться о людях из группы риска

«В первую очередь, разумеется, мы советуем людям из групп риска не ходить по магазинам и избегать многолюдных мест, но это не всегда возможно. По этой причине мы призываем людей проявить заботу об окружающих при совершении покупок в магазинах, - сказала исполнительный директор Союза Неле Пейль. – Если мы пойдем пополнять запасы после 11 часов, мы сообща защитим от вируса людей, входящих в группу риска, так как сведем к минимуму возможные контакты с ними».

Магазины не будут по собственной инициативе вводить какие-то ограничения или проверки на входе, но призывают людей заботиться о менее защищенных слоях общества. Также в Союзе торговцев Эстонии призвали людей помочь нуждающимся в доставке необходимых товаров до дома.

«Торговцы очень серьезно относятся к препятствия распространения вируса и делают все возможное, чтобы люди могли совершать необходимые покупки в максимально безопасных условиях, - сказала Пейль. – Всевозможные поверхности постоянно чистят и дезинфицируют. Развесной товар заранее предварительно упаковывают. В некоторых магазинах были установлены защитные перегородки, отделяющие кассиров от покупателей. Также в торговых залах устанавливают плакаты с правилами поведения в магазине. Эта же информация передается и по внутреннему радио».