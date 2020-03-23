Оставшиеся в Финляндии эстонцы скучают по дому: не могут же нас тут вечно держать в заложниках!

Страх перед темным будущим заставил большинство работающих в Финляндии эстонцев остаться там и после закрытия границ. И не просто остаться, а приняться за тяжелую работу.
«Слезы текли из глаз, когда я хотела вернуться домой, но дети позвонили и сказали, что не надо этого делать: чрезвычайная ситуация и опасно, - рассказала мать пятерых детей Астрид Варрик (53), которая проживала в Вырумаа, но работала в Финляндии уборщицей. - На следующий день одна из дочерей спросила, мою ли и дезинфицирую ли я руки. И вот тогда меня накрыла тоска по дому».
На родину Астрид Варрик не может вернуться, так как с полуночи воскресенья маятниковая миграция жителей Эстонии была прервана. Если бы она пересекла границу Эстонии, обратно на работу в Финляндию ее бы уже никто не пустил. Так как в свободное временя в Финляндии заняться нечем, Астрид Варрик решила работать без выходных по 12 часов в день. «Основная работа — уборка дома с 80 квартирами после рабочих, кроме того, я взяла на себя еще три объекта. Выхожу в 4:30, в 6:00 приступаю к работе и заканчиваю, если больше нет сил, в 21:00-22:00», - рассказала она.
Как при этом эстонка себя чувствует? «Конечно, устаю, - призналась она. - Если беру выходной, то сразу начинаю думать, что бы я в это время делала со своей семьей. Затем соберусь с мыслями и вновь выхожу на работу».
Варрик снимает в Хельсинки за 200 евро маленькую комнату в доме, в котором проживают рабочие из Эстонии. «Все остались в Финляндии, мы надеемся, что в начале мая что-нибудь прояснится — в конце концов, нельзя же так людей держать в заложниках», - передала она чувства проживающих в Финляндии эстонцев. В Финляндии находились также двоюродные братья Варрак, которые все-таки к выходным вернулись на родину. Всем страшно, что рабочие дни станут еще длиннее. По словам матери пятерых детей, эстонцы договорились между собой, что продержатся в Финляндии до конца мая, но дольше… Она не знает.
В Эстонии заработок в четыре раза меньше
Варрик отправилась в Финляндию осенью 2018 года. Последней каплей для проработавшей десять лет в пекарне женщины стал ответ начальства на ее просьбу позволить ей уйти в отпуск: «Три дня еще могу дать, но потом кто будет работать?». К тому моменту у нее накопилось 45 дней неотгуленного отпуска.
«За час работы в Выру платили 3.80 евро, в Хельсинки - 12.80 евро, - отметила героиня. - Меня очень обидело, когда один знакомый из Выру позвонил и выразил недоумение, почему я не возвращаюсь домой. Мол, в могилу с собой деньги не возьмешь! Люди думают, что в Финляндии деньги нам достаются легко, но на самом деле это не так».
Как семья будет справляться без нее? «Трое детей уже большие, дочери-двойняшки и муж дома. Справятся! Купят посудомоечную машину! Когда мы еще всемером жили, то мыли посуду руками, но теперь нужна машина», - сказала Варрик. Она общается со своими родственниками каждый день по Skype или по телефону. Конечно, если не занята работой.
«Семья живет на хуторе в сельской местности. Когда начнутся весенние работы в саду, кто этим будет заниматься? «Много сажать не будем, больше сил и средств вложим в теплицу, - объясняет эстонка. - Поддержка семьи очень важна, без этого я не смогла бы одна находиться в Финляндии».
Когда у Варрик появляется свободное время, то она старается открывать для себя Финляндию: «Ходила в музей Sinebrychoff. Нет, это не музей водки, там представлена классная живопись».
По ее словам, в Финляндии общественные места закрыты, масштабные мероприятия отменены, многие люди ездят в масках на автобусе или метро.
Пашут по 14 часов
«У двух подруг мужья работают в Финляндии и оба решили там остаться, - рассказала Кадри Моппель, которая работает координатором по туризму в Центре развития Вырумаа. - Одному 37, а второму 39 лет, строители. Планируют работать до тех пор, пока смогут. Если доходы упадут, их семьям придется нелегко.
Дело в том, что одна из подруг — домохозяйка, а вторая оказывает услуги в сфере красоты, но из-за коронавируса уже несколько недель сидит без работы. «Они смирились, что в это сложное время они будут одни», - отметила Моппель. По ее словам, один из мужей был дома каждую неделю с пятницы по воскресенье, а второй приезжал в Эстонию раз в месяц. Сейчас эти мужчины, как и Астрид Варрик, работают по 12 и даже по 14 часов подряд.
«Пашут на тот случай, если объект совсем закроется, - заявила Моппель. - Они сказали, что пока нынешняя ситуация не напоминает им сумасшедший кризис 2008 года. Работы по-прежнему хватает. Они надеются, что в начале апреля паромное сообщение будет налажено».