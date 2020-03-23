Мужчина, продавший наркотики несовершеннолетнему, получил условный срок

Пярнуский уездный суд признал 19-летнего мужчину виновным в том, что в прошлом году он оставил амфетамин в машине на парковке в Пярну и продал амфетамин и коноплю несовершеннолетнему.

Пярнуский уездный суд признал 19-летнего мужчину виновным в том, что в прошлом году он оставил амфетамин в машине на парковке в Пярну и продал амфетамин и коноплю несовершеннолетнему. Суд приговорил молодого человека к трем годам лишения свободы, отсидеть которые ему не придется, если он будет соблюдать закон в течение трехлетнего испытательного срока, пишет Pärnu Postimees.