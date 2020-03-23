Эпидемия меняет мир: мы столкнемся с новым мировым порядком

С капиталом дела обстоят так, что, в принципе, Европейский центробанк может напечатать деньги. Но куда они будут направлены? В ситуации, когда реальный товарообмен серьезно затруднен, это будет способствовать гиперинфляции.

Результатом бездействия европейских институтов станет катастрофа. Мы привыкли считать свою часть света самой развитой, богатой и безопасной. Теперь мы очаг эпидемии номер один. В Азии, кажется, худшее уже позади, и дела идут на лад (хотя нельзя быть в этом уверенными). В самых развитых странах Азии государственные институты действовали быстро и эффективно. В КНР, быть может, применили слишком драконовские меры, однако в Южной Корее, Японии и, например, Сингапуре нет. Почему азиаты сумели, а мы нет? Одна из возможных причин действительно в том, что в Европе никто не знал, должны ли той или иной темой заниматься национальные или европейские структуры. Но дело может быть и в общем менталитете, который, по крайней мере, в Восточной Азии нацелен на эффективность.

Помимо Европы, быстрыми темпами дело движется к катастрофе и в США, в меньшей мере в других странах Америки. Реакция на кризис опять-таки была медленной, местами складывается впечатление, что никто не знает, кто и что именно должен делать.

Кроме того, в США пандемия COVID-19 приобрела четкую политическую окраску и местами это становится совсем некрасивым. Две самые могущественные страны мира, США и Китай, вместо того чтобы сотрудничать и помочь человечеству как можно безболезненнее выйти из кризиса, принялись во время чумы и с ее помощью выяснять отношения. В ход пошли довольно жесткие обвинения и захватывающие теории заговора. Основные темы, вокруг которых идет спор, две: кто виноват и что делать?

По мнению американцев виновен, разумеется, Китай, особенно Коммунистическая партия во главе с Си Цзиньпином. Китайцы видят дело чуть-чуть иначе: вирус, конечно, начал распространяться с Уханя, но Китай во главе с Коммунистической партией сумел быстро взять кризис под контроль и сейчас уже оправляется от удара. На второй вопрос китайцы отвечают просто: мы уже сделали! Повторяйте за нами!

Но на это последнее американцы неспособны. Как утверждают американские аналитики, предпосылкой предпринятых в провинции Хубэй эффективных мер по препятствованию распространения вируса является наличие тоталитарного общества слежки. В Китае оно есть, в США нет и его не должно быть. Утверждающие это обозреватели правы, но лишь частично. КНР действительно представляет собой тоталитарное общество слежки. Однако эффективно взять вирус под контроль сумели и в нескольких демократических странах Азии. Вопрос, скорее, в общественной дисциплине, которая в Азии высока, а на Западе низкая.

Одним словом, хотя в определенной мере для обуздания пандемии коронавируса необходимо международное сотрудничество, кризис во многом превратился в объект традиционной борьбы крупных стран за власть. Особенно США и Китая. Оба пытаются использовать пандемию для усиления своих позиций на международной арене и доказать, что вторая половина виновна, а мы сможем разрешить кризис.