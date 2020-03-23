АirBaltic доставит из Франкфурта и Лондона жителей стран Балтии

Рейсы из Франкфурта приземлятся в Риге в понедельник, 24 марта, и в пятницу, 27 марта, а рейсы из Лондона - в четверг, 26 марта, и в пятницу, 27 марта.

Граждане Латвии, Литвы и Эстонии, а также постоянные жители этих стран, которые хотят вернуться, могут забронировать билеты на этот полет, позвонив в колл-центр airBaltic по специальной телефонной линии +371 67207771. При резервировании по телефону пассажиры должны предоставить и подтвердить данные своего паспорта.

Если пассажир хочет вылететь из Риги, у него должно быть разрешение на въезд в соответствующую страну.