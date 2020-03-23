Месси, Пике, Роберто и Бускетс не возражают против понижения зарплат в «Барсе» из-за коронавируса

Как сообщает Mundo Deportivo, в пятницу прошла встреча руководства «Барселоны», на которой президент клуба Жозеп Бартомеу заявил, что общался с капитанами команды (Лионель Месси, Жерар Пике, Серджи Бускетс и Серджи Роберто) на тему возможного сокращения зарплат из-за вынужденной остановки сезона. По его словам, игроки хорошо отреагировали на эту идею и готовы пойти на сокращение зарплат до тех пор, пока чемпионат не будет возобновлен.

На футбольную команду «Барселоны» приходится 53% годового бюджета клуба (552 млн евро). Поскольку доходы «Барсы» резко сократились, клуб попытается сделать все, чтобы не достичь планки в 1 миллиард 47 миллионов евро, которая была заложена на этот финансовый год. В клубе даже надеются, что траты не превысят 1 миллиард евро.

«Барселона» общается с игроками по вопросу сокращения зарплат. Кроме того, всю прошлую неделю велись переговоры между ФИФА, УЕФА, Ла Лигой и другими крупными спортивными организациями по вопросу урезания зарплат игроков на время пандемии. Топ-клубы надеются, что УЕФА и ФИФА могут принять решение, которое позволит сократить убытки клубов.