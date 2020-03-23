В Эстонии коронавирус диагностирован еще у 26 человек

К утру 23 марта в Эстонии коронавирус был диагностирован у 352 человек, в общей сложности проведено 3724 теста. За ночь поступило 495 результатов, что на 78 больше, чем вчера, сообщил Департамент здоровья.
По сравнению со вчерашним днем было выявлено 26 новых зараженных коронавирусом, включая 16 на Сааремаа, пять - в Харьюмаа, четыре - в Вырумаа и один - в Тартумаа. Заражение по возрастным группам осталось неизменным: на долю детей младше 20 лет приходится менее 6%, а на лиц старше 60 лет - 17% инфицированных. Госпитализированы 15 человек, четверо из них нуждаются в интенсивной терапии. Двое из них - в критическом состоянии.
Карту, на которой также можно найти данные уездов из регистра народонаселения, можно посмотреть на сайте Департамента здоровья.
Проходят тест прежде всего люди с симптомами заболевания и медицинскими показаниями, в том числе пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Необходимость тестирования решает семейный врач, который направляет пациента на сдачу проб. Семейным врачам выданы руководства, но решающим всегда является решение самого врача, который знает список своих пациентов, учитывает симптомы, общее состояние здоровья и все сопутствующие заболевания. Врач оценивает индивидуально каждый отдельный случай. В первую очередь тестируются пожилые люди и, независимо от возраста, люди с хроническими заболеваниями. Это значит, что в обоснованных случаях тестируются люди любого возраста, если на это есть медицинские показания.
Тест по выбору планируется делать так сказать работникам первой линии, которые могут заразить пациентов, входящих в группу риска – работникам здравоохранения и попечительских учреждений, а также людям, которые оказывают другие жизненно важные услуги.
Из-за перегрузки Центра тревоги и скорой помощи, теперь скорая помощь может обслуживать нуждающихся бригадами из двух человек. Это дает возможность не допустить истощения у персонала Центра тревоги и скорой помощи, у которого в последнее время существенно возросла нагрузка.
Департамент здоровья, Министерство социальных дел и государство в целом работают во имя того, чтобы поставить в Эстонию больше средств личной защиты. Эстония участвует в общем госзаказе Европейской Комиссии, в рамках которого закупаются респираторные защитные средства, перчатки, защитные костюмы и очки. По плану Европейской Комиссии госзаказ может сдвинуться на май месяц.
При появлении таких симптомов, как кашель и высокая температура, нужно позвонить семейному врачу или на инфолинию семейных врачей 1220 и следовать полученным рекомендациям. С вопросами о коронавирусе можно круглосуточно обращаться по бесплатному инфономеру центра тревоги 1247.
При ухудшении состояния здоровья (затрудненном дыхании или нехватке воздуха) нужно звонить по номеру вызова экстренной помощи 112.