В Эстонии коронавирус диагностирован еще у 26 человек

Карту, на которой также можно найти данные уездов из регистра народонаселения, можно посмотреть на сайте Департамента здоровья.

Проходят тест прежде всего люди с симптомами заболевания и медицинскими показаниями, в том числе пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Необходимость тестирования решает семейный врач, который направляет пациента на сдачу проб. Семейным врачам выданы руководства, но решающим всегда является решение самого врача, который знает список своих пациентов, учитывает симптомы, общее состояние здоровья и все сопутствующие заболевания. Врач оценивает индивидуально каждый отдельный случай. В первую очередь тестируются пожилые люди и, независимо от возраста, люди с хроническими заболеваниями. Это значит, что в обоснованных случаях тестируются люди любого возраста, если на это есть медицинские показания.

Тест по выбору планируется делать так сказать работникам первой линии, которые могут заразить пациентов, входящих в группу риска – работникам здравоохранения и попечительских учреждений, а также людям, которые оказывают другие жизненно важные услуги.

Из-за перегрузки Центра тревоги и скорой помощи, теперь скорая помощь может обслуживать нуждающихся бригадами из двух человек. Это дает возможность не допустить истощения у персонала Центра тревоги и скорой помощи, у которого в последнее время существенно возросла нагрузка.