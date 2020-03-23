В мобильных пунктах за три дня было собрано более 660 проб на коронавирус

Начиная с обеда четверга в мобильные пункты, открытые в семи городах, пришло сдавать пробу на коронавирус 669 человек на основании направления от семейного врача. Большинство из них уже узнали свои результаты. На предстоящей неделе система заработает в полную силу.
На основании концепции по сбору проб, разработанной Medicum и SYNLAB, медицинские работники берут пробу из носоглотки у людей, которые получили направление от своего семейного врача, а также с которыми связался специальный центр тестирования на коронавирус и назначил время, в которое человек должен приехать на машине в мобильный пункт для взятия пробы.
Первый мобильный пункт сбора проб был открыт в четверг в Таллинне на территории Певческого поля, где забором проб занимались сотрудники медицинского центра Medicum. В пятницу жители Тарту, Вильянди и Пярну смогли сдать пробы возле автобусов медицинского центра Qvalitas. На Курессааре была возобновлена работа пункта тестирования возле местной больницы, а в Кохтла-Ярве сбор проб организует Ида-Вируская Центральная больница. Вчера при помощи медицинского центра Corrigo был открыт пункт в Нарве.
Поскольку у некоторых людей отсутствует возможность приехать в пункт тестирования на своей машине, с пятницы работает специальная бригада по забору проб на дому, так называемое домашнее тестирование. Три мобильные бригады скорой помощи Alre берут пробы на дому у жителей Южной Эстонии, а медицинский центр Fertilitas укомплектовал четыре бригады для домашнего тестирования в Таллинне и Харьюмаа. В ближайшие дни количество бригад для забора проб на дому будет увеличено, всего на данный момент 10. Как и в случае с мобильными пунктами, бригада домашнего тестирования будет выезжать только к тем людям, тестирование которых признано необходимым их семейным врачом и только при наличии направления. Ограничением для домашнего тестирования является необходимость полного снаряжения защитными средствами после каждого пациента, в то время как автомобильное тестирование является более безопасным и менее затратным.
На территории мобильных пунктов движение автомобилей организовывает Кайтселийи и женская добровольческая организация Naiskodukaitse. Лаборатория SYNLAB занимается логистикой проб, а также проведением тестов.
За первые три дня из 164 центров семейных врачей было выдано 679 направлений в специальный центр тестирования, созданный Medicum и SYNLAB.
«В основном от каждого семейного врача пришло 1-2 направления. Центр тестирования связался с пациентами в тот же день и подавляющее большинство смогли сдать пробу в ближайшие дни. На сегодняшний день центр не смог связаться только с несколькими людьми», - поясняет Тынис Аллик, член правления Medicum и координатор центра тестирования.
Подводя итоги трех дней, Аллик хвалит людей, которые пришли на тестирование. «Они ответственны, ценят работу медицинских работников и тщательно следуют всем инструкциям. Только один человек из 669 забыл свой документ, удостоверяющий личность. Однако я еще раз напоминаю людям, что в мобильный пункт сдачи проб можно приехать только на машине, к сожалению, людей, которые пришли пешком мы не сможем обслужить. Если у вас нет машины или возможности взять напрокат, то мы просим сообщить об этом в центр тестирования, и мы постараемся отправить к вам домой мобильную бригаду», - добавил Аллик.
Все 669 проб, взятые в течение трех дней, были проанализированы в лаборатории SYNLAB в течение восьми часов с момента прибытия в лабораторию, чтобы люди смогли получить свои результаты в течение одного дня. С начала недели лаборатория SYNLAB сможет анализировать до 1000 проб в день, поскольку теперь работа будет организована не в две, а в три смены и 24 часа в сутки.
«Мы еще не получили достаточно проб, чтобы достичь максимальной производительности лаборатории, но верю, что на предстоящей неделе система заработает в полную силу. Нашим приоритетом является партнерство с государством в данном проекте тестирования, и мы пообещали провести до 30 000 тестов на SARS-COV2 в течение следующих четырех недель. Мы находимся в постоянном контакте с важными партнерами в нашей цепочке поставок и стремимся обеспечить, чтобы все материалы и средства индивидуальной защиты доставлялись в необходимых для работы количествах. Мы также работаем над внутренними процессами, чтобы при необходимости справиться с увеличением рабочей нагрузки», поясняет председатель правления SYNLAB Райнар Аамисепп.
Самые главные шаги в случае болезни:
1. Если заболеешь, то позвони своему семейному врачу! Семейный врач оценит необходимость тестирования и даст совет относительно здоровья.
2. Если семейный врач решит, что тестирование необходимо, то он отправит электронный заказ в лабораторию и оттуда позвонят тебе, чтобы договориться о месте и времени встречи. Жди звонка!
3. Возьми с собой документ и приезжай на машине в назначенное время и место! Сдать анализ из носоглотки в назначенное время может только человек, получивший электронное направление, на основании документа, удостоверяющего личность. Тестируют только тех людей, чьи направления отправил семейный врач в лабораторию. Просто так приходить на место не надо, тестируют только предварительно зарегистрированных людей. Собираясь на тестирование не целесообразно садиться в машину вместе с другими членами семьи.
4. Жди ответ, тебе позвонят! Ответы сообщат в течение двух рабочих дней. Ответы отправляются также в электронную среду digilugu.ee
5. Если твоя проба будет позитивной, то не выходи из дома, следуй советам семейного врача, при ухудшении состояния здоровья свяжись со своим семейным врачом или позвони в скорую помощь по номеру 112.
Арго Лятт, член правления Эстонского общества семейных врачей, благодарит всех семейных врачей, которые быстро отреагировали на новые рекомендации по выдаче направлений. Он признал, что вследствие большого интереса людей к направлениям, нагрузка на семейных врачей увеличилась. Лятт настаивает на том, что тестирование должно быть рациональным: «Тест и его результат не меняют течения болезни. Важно понимать, что прибывание дома, мытье рук и лечение легких симптомов вирусной инфекции в домашних условиях, могут наилучшим образом предотвратить распространение вируса. Доверьтесь своему семейному врачу!»
В результате сотрудничества государства, семейных врачей и частных медицинских учреждений 19 марта было начато бесплатное расширенное тестирование на коронавирус в семи городах Эстонии на основании направления от семейного врача. Также созданы мобильные бригады для домашнего тестирования. С человеком, направленным на тестирование, связываются в течение одного рабочего дня, и результат анализа сообщается также по телефону в течение 24 часов с момента взятия пробы из носоглотки.
В лаборатории анализируют пробы, взятые из носоглотки, на наличие коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевания COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Методика определения, используемая в лаборатории, одобрена ВОЗ, эту же методику используют лаборатории Департамента здоровья и других больниц.