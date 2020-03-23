В мобильных пунктах за три дня было собрано более 660 проб на коронавирус

Все 669 проб, взятые в течение трех дней, были проанализированы в лаборатории SYNLAB в течение восьми часов с момента прибытия в лабораторию, чтобы люди смогли получить свои результаты в течение одного дня. С начала недели лаборатория SYNLAB сможет анализировать до 1000 проб в день, поскольку теперь работа будет организована не в две, а в три смены и 24 часа в сутки.

«Мы еще не получили достаточно проб, чтобы достичь максимальной производительности лаборатории, но верю, что на предстоящей неделе система заработает в полную силу. Нашим приоритетом является партнерство с государством в данном проекте тестирования, и мы пообещали провести до 30 000 тестов на SARS-COV2 в течение следующих четырех недель. Мы находимся в постоянном контакте с важными партнерами в нашей цепочке поставок и стремимся обеспечить, чтобы все материалы и средства индивидуальной защиты доставлялись в необходимых для работы количествах. Мы также работаем над внутренними процессами, чтобы при необходимости справиться с увеличением рабочей нагрузки», поясняет председатель правления SYNLAB Райнар Аамисепп.

Самые главные шаги в случае болезни:

1. Если заболеешь, то позвони своему семейному врачу! Семейный врач оценит необходимость тестирования и даст совет относительно здоровья.

2. Если семейный врач решит, что тестирование необходимо, то он отправит электронный заказ в лабораторию и оттуда позвонят тебе, чтобы договориться о месте и времени встречи. Жди звонка!

3. Возьми с собой документ и приезжай на машине в назначенное время и место! Сдать анализ из носоглотки в назначенное время может только человек, получивший электронное направление, на основании документа, удостоверяющего личность. Тестируют только тех людей, чьи направления отправил семейный врач в лабораторию. Просто так приходить на место не надо, тестируют только предварительно зарегистрированных людей. Собираясь на тестирование не целесообразно садиться в машину вместе с другими членами семьи.

4. Жди ответ, тебе позвонят! Ответы сообщат в течение двух рабочих дней. Ответы отправляются также в электронную среду digilugu.ee

5. Если твоя проба будет позитивной, то не выходи из дома, следуй советам семейного врача, при ухудшении состояния здоровья свяжись со своим семейным врачом или позвони в скорую помощь по номеру 112.