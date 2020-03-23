Рейтинги партий: реформисты теряют поддержку, EKRE опережает центристов

До этого времени уверенно занимавшая лидерские позиции в рейтинге Партиия реформ по-прежнему располагается на первом месте, однако рейтинг партии снижался в течение последних шести месяцев и разрыв с другими партиями сократился, показал недавний мониторинг рейтинга партий, проведенный Kantar Emor.

Если летом прошлого года поддержка Партии реформ превышала 35 процентов, то сейчас она упала до 29 процентов. На второе место поднялась EKRE (21%), а рейтинг Центристской партии оставался последние четыре месяца стабильным на уровне 17-18 процентов.

На четвертом и пятом местах Социал-демократическая партия и «Ээсти 200», рейтинг которых последние два месяца остается примерно тем же с поддержкой 12-14 процентов. Рейтинг "Отечества" составляет четыре процента.

Как отметил руководитель отдела исследований Kantar Emor Айвар Воог, EKRE находится на том же уровне в 21 процент, который они имели незадолго до выборов в феврале прошлого года, что является их лучшим показателем в истории измерения рейтинга.

По словам Воога, партия премьер-министра пока не смогла восстановить свой прежний уровень. Рейтинг входящей в правящую коалицию партии "Отечество" последние два месяца находится на грани избирательного барьера. «"Отечество" явно находится в тени своего крупнейшего конкурента EKRE и уверенно занимает шестое место в рейтинге», - сказал Воог.