Первый немецкий футбольный клуб возобновляет тренировки после карантина

Футболисты "Вольфсбурга" 23 марта возобновят тренировки на домашнем стадионе после паузы из-за распространения коронавируса, сообщается на сайте немецкой команды.
Проведение чемпионата Германии по футболу приостановлено из-за пандемии коронавируса. 15 марта "Вольфсбург" приостановил тренировки на одну неделю. После 25 матчей "Вольфсбург" занимает седьмое место в турнирной таблице бундеслиги, имея в активе 36 очков.
Сообщается, что футболисты "Вольфсбурга" будут тренироваться "небольшими группами при особых условиях и строгом соблюдении мер гигиены".