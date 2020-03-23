Харви Вайнштейн, приговоренный к 23 годам за изнасилование, заразился коронавирусом в тюрьме

68-летний продюсер, будучи в группе риска по возрасту и наличию хронических заболеваний, сдал тест на коронавирус в тюрьме "Венде" в штате Нью-Йорк. Тест показал положительный результат. Вайнштейна сразу же отправили в карантин. Всего в этой тюрьме пока только два подтвержденных случая заражения коронавирусом нового типа COVID-19.

Представители пенитенциарной системы США заявили, что Вайнштейн, судя по всему, был заражен в тюрьме "Райкерс", откуда его доставили в "Венде" в минувшую среду из зала суда в Манхэттене после вынесения приговора. За последние дни в "Райкерс" было зафиксировано около 40 случаев коронавируса.

Однако не исключено, что продюсер мог заразиться и в больнице Нью-Йорка, куда его под охраной направили после вынесения приговора в связи с высоким артериальным давлением и болями в груди.

Власти Нью-Йорка уже призвали администрации государственных исправительных учреждений немедленно остановить переводы заключенных из одних исправительных учреждений в другие без крайней на то необходимости, а также наложили запрет на перевозку заключенных из местных тюрем на время чрезвычайной ситуации по эпидемии коронавируса.

Департамент исправительных учреждений и общественного надзора, осуществляющий контроль за госучреждениями, на прошлой неделе объявил об отмене посещений заключенных в рамках мер по противодействию распространения вируса.

24 февраля суд присяжных признал 68-летнего Харви Вайнштейна виновным по двум обвинениям по делам сотрудницы реалити-шоу "Проект Подиум" Мириам Хэйли и стилистки Джессики Манн. Они присутствовали на заседании суда и сделали заявление перед вынесением приговора. 11 марта суд штата Нью-Йорк приговорил бывшего голливудского продюсера к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в изнасиловании третьей степени и сексуальных домогательствах первой степени.

На данный момент в штате Нью-Йорк действует режим ЧС, введенный из-за распространения коронавируса. В Нью-Йорке уже погибли 99 человек. Всего в США на утро 23 марта зафиксировано 35 224 случаев заражения. Напомним, кроме Вайнштейна, коронавирус был обнаружен уже у многих знаменитостей.

63-летний актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом в Австралии во время для съемок фильма об Элвисе Пресли

Заражены американский актер Идрис Эльба и его супруга Сабрина Эльба. Идрис объявил, что пандемия коронавируса стала реакцией планеты Земля на тот вред, что человечество нанесло миру.

Известная актриса Ольга Куриленко также сообщила, что у нее нашли коронавирус. Сейчас она находится в Лондоне в изоляции. Куриленко сообщила, что врачи посоветовали ей принимать парацетамол в случае повышения температуры. Каких-то специальных лекарств ей не назначили.

Норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда Великаньей Смерти в сериале "Игра престолов" 17 марта заразился коронавирусом COVID-19

Инфицирована еще одна звезда из сериала "Игра престолов" - актриса из Великобритании Индира Варма, известная по роли Элларии Сэнд.

У 55-летней американской актрисы Деби Мейзар тест на коронаврус дал положительный результат, как и всей ее семьи. Как рассказала Мейзар, симптомы болезни у ее мужа и двух дочерей стали проявляться еще месяц назад: высокая температура, головная боль и боль в горле, звон в ушах, сухой кашель.

Звезда популярного сериала "Остаться в живых" 51-летний Дэниэл Дэ Ким также заразился коронавирусом. Он попросил всех соблюдать меры предосторожности и не пренебрегать правилами гигиены: "Если вы не заботитесь о себе, то ставите под угрозу своих родных и знакомых".

79-летний оперный певец Пласидо Доминго накануне сообщил, что заражен коронавирусом. "Мы с семьей находились в изоляции, как предписано властями. Все было хорошо, но внезапно у меня поднялась температура и появился кашель. Я сдал тест на коронавирус, который оказался положительным", - заявил Доминго.