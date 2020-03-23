СБУ: из Украины в ЕС пытались вывезти крупные партии защитных масок и медицинских халатов

"Правоохранительные органы остановили на таможенном посту "Ягодин" Волынской таможни грузовик, который следовал в одну из стран Евросоюза. Во время таможенного досмотра транспортного средства было обнаружено почти 40 тысяч медицинских халатов из нетканого синтетического волокна", - сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным оценкам, стоимость задержанной партии составляет около 42 тысяч евро.

По факту было начато уголовное производство, продолжаются неотложные следственные действия.

13 марта сообщалось, что полиция Киевской области пресекла контрабанду крупной партии медицинских масок из Украины в Италию и Объединенные Арабские Эмираты.